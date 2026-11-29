A Pest Megyei Főügyészség eredményesen indítványozta a büntetés súlyosítását azzal a férfival szemben, aki Gödöllőn egy idős sértettet bántalmazott értékeinek megszerzése érdekében – írja közleményében a megyei főügyészség.

Az ítéleti tényállás szerint 2025 februárjában a többszörösen büntetett előéletű férfi egy Gödöllő közeli településen meglátta az idős férfit, aki maga után húzta a bevásárlókocsiját. A férfi megállította, kezet fogott vele, majd a sértett hazaindult, de az elkövető követte. Miután a sértett bement a házába, rövid idő után a férfi utána ment.

A vádlott a kaput megrongálva az ingatlanba jutott, majd a nyitott bejárati ajtón keresztül a házba ment, ahol a sértettet a konyhában érte utol. A férfi a sértettől pénzt követelt, aki azonban ellenállt, nem akarta értékeit odaadni. Ekkor a férfi többször ököllel a fején megütötte a sértettet, aki a földre esett. A vádlott azzal fenyegette meg a sértettet, hogy ha nem adja oda a pénzét, akkor megöli. Az idős férfi félelmében megmutatta a vádlottnak, hogy pénzét a kredencen lévő pénztárcában tartja.

A vádlott elvette a sértett mobiltelefonját és a pénztárcában tartott közel 70 ezer forintját, majd az ingatlanból távozott.

A Gödöllői Járásbíróság a többszörös visszaesőnek minősülő férfit bűnösnek mondta ki a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettében és ezért 10 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Az ítélet ellen az ügyészség a kiszabott büntetés súlyosításáért, hosszabb tartamú fegyházbüntetés kiszabása érdekében fellebbezett.

A Pest Megyei Főügyészség álláspontja az volt, hogy a vádlottat a korábbi, hosszabb tartamú szabadságvesztés büntetések sem voltak képesek visszatartani, így

a vele szemben alkalmazandó büntetésnek csak egyetlen célja maradt, a vádlott társadalom tagjaitól való tartós, fizikai elkülönítése.

A törvényi maximumhoz közeli büntetés alkalmas arra, hogy hasonló bűncselekmények elkövetésétől ne csupán a vádlott, de minden bűnelkövető tartsa magát távol, valamint az ilyen tartamú büntetés képes arra, hogy a veszélyeztetett sértetti korosztály tagjainak biztonságérzetét növelje.

A másodfokon eljáró Budapest Környéki Törvényszék az ügyészi fellebbezést megalapozottnak találta, és a férfi szabadságvesztését 10 év 6 hónapról 13 év fegyházbüntetésre súlyosította.