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Nyitókép: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

MNB: szeptemberben szerény többletbe fordult a fizetési mérleg egyenlege

Infostart / MTI

Szeptemberben 295 millió euró többlettel zárt a folyó fizetési mérleg, ezzel nagyot javult az augusztusi 159 milliós deficittel szemben és a júliusi 60 millió euró aktívumhoz képest is – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) pénteken közzétett előzetes adataiból.

A folyó mérleg harmadik negyedévi többlete így 196 millió euró volt az első félévi alig 104 millió eurót követően, amely az első negyedévi 349 millió euró többlet és a második negyedévi 245 millió euró deficit eredményeként alakult ki.

A tőkemérleg egyenlege azonban a harmadik negyedév mindhárom hónapjában negatív volt, 447 millió euró negyedéves deficitet mutatott az első félévi 739 millió euró többlettel szemben. Az országnak a folyó mérleg és a tőkemérleg együttes egyenlegéből számolt finanszírozási képessége a külfölddel szemben 252 millió euróval negatívba fordult, azaz finanszírozási igényt jelzett, az első félévi 843 millió többlettel szemben, amelyet az első negyedévi 967 milliós többlet alapozott meg.

Szeptemberben jelentősen csökkent az áruforgalmi deficit, az augusztusi 842 millióról 72 millió euróra, de ezzel is 1,566 milliárd euró deficit maradt a harmadik negyedévben, ami több, mint az első félévi 1,420 milliárd euró volt. A szolgáltatások külkereskedelme azonban a harmadik negyedév minden hónapjában 1,3 milliárd euró többletet termelt és 3,990 milliár euró többletet ért el az elsőfélévi 5,190 milliárd euró aktívum után.

A befektetéseik jövedelmeiből 2,852 milliárd eurót utaltak haza a külföldiek a harmadik negyedévben, 1,705 milliárdot a működőtőke befektetések és 1,144 milliárd eurót a portfólió befektetések hozamából. A befektetések jövedelmeiből külföldre utalt összeg az első negyedévben 2,325 milliárd, a másodikban, amikor az éves osztalékfizetés többsége történik, 3,154 milliárd euró volt.

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Kezdőlap    Belföld    MNB: szeptemberben szerény többletbe fordult a fizetési mérleg egyenlege

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