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Dosszié az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) sajtótájékoztatóján 2026. szeptember 29-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Levéltáros-szakszervezet: legalább arra legyen most idő, hogy kiderüljön, pontosan milyen hiba történt

Infostart / InfoRádió

Politikai nyomás vezetett az ügynökakták hibás nyilvánosságra kerüléséhez – állítja a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete. Az érdekképviselet szerint a Tisza Párt választási ígéretének teljesítése, azaz az állambiztonsági iratok gyorsított nyilvánosságra hozatala visszafordíthatatlan károkat okozhat, ezért kellett volna a szakmai döntéseket a szakemberekre bízni. A levéltár főigazgatójának benyújtott lemondásáról a szakszervezet elnöke a Hír TV-nek nyilatkozott.

Dobrovics Orsolya, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének elnöke a Hír TV-ben arról nyilatkozott: bár a rendszerváltás óta tartozik a politika az ügynökakták nyilvánosságra hozatalával, érdemesebb lett volna megfontoltabban, kevésbé sietve cselekednie a kormányzatnak.

„Azért adtunk ki közleményt, mert a levéltárosok nagy többségét mi látjuk el munkavállalói érdekképviselettel. A különböző információk alapján valóban úgy látjuk, hogy ez egy kicsit elhamarkodott volt. A rendszerváltás óta adós vele a politika, a történészi gárda, a levéltárosok és a kutatás, de ezt most szerintünk – ha vissza lehetne fordítani az idő keretét – érdemesebb lett volna egy kicsit később és alaposabb feldolgozottsággal napvilágra hozni.

Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója korábban a Kossuth rádióban bejelentette, hogy az informatikai hiba miatt – amely következtében 164 ember neve került megfigyeltként a beszervezettek neve közé a nyitottaktak.hu weboldal nyilvános adatbázisában –, felajánlja lemondását a fenntartónak.

„A kollégáim nagyszerű munkát végeztek. Ha hiba történt, azért mindig az első számú vezetőnek kell vállalnia a felelősséget. Szerintem szakmailag úgy tisztességes, hogy akinek a hivatali ideje alatt történt a probléma, az elhárítja a problémát, befejezi a feladatot, és utána felajánlja a fenntartónak a lemondást, és nyilván a fenntartó majd eldönti, hogy ezek után igényt tart-e a munkájára vagy sem” – fogalmazott akkor indoklásképp.

Dobrovits Orsolya hangsúlyozta: noha az volt a helyes lépés, hogy Cseh Gergő Bendegúz felajánlotta a lemondását, véleménye szerint egyelőre korai megnevezni a felelősöket.

„Nagyon szép gesztus, hogy ezt felajánlotta, de egyelőre nem tudunk semmit arról, mi hogyan és miért került ki, találgatni pedig nem szeretnék. Mi azért adtuk ki a közleményünket, mert amúgy is az összes közgyűjteményi dolgozóért kiállunk, a bérhelyzetük egyébként nagyon nehéz, egy bérharcot is folytatunk, és most pont nagyon szépen megmutatkozik, hogy mennyire felelősségteljes az a munka, amit végeznek ennyire alacsony jövedelemért” – részletezte.

A szakszervezet elnöke hozzátette: együttéreznek azokkal, akiknek a neve hibásan került a nyilvános adatbázisba.

A cikk Barkóczi Bence összeállítása alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Levéltáros-szakszervezet: legalább arra legyen most idő, hogy kiderüljön, pontosan milyen hiba történt

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