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Young adult drinking beer while driving, she is going to a party.
Nyitókép: Matic Grmek/Getty Images

Enni parkoltak le a fiatalok, amikor beléjük csapódott a másik autó – újabb részletek a halálos balesetről

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A balesetet okozó vétkes sofőr valószínűleg jócskán túllépte a megengedett sebességet, ráadásul részeg is volt, így elvesztette az uralmat a járműve fölött, és belecsapódott a másik autóba.

Mint arról az Infostart is beszámolt, hétfő hajnalban halálos karambol történt egy nyíregyházi benzinkúton: egy álló autóba szaladt bele egy másik, a balesetben egy 20 éves fiatalember meghalt.

A baleset időpontjában a töltőállomás már zárva volt, a két fiatal enni állt meg a parkolóban – számolt be az eset részleteiről az RTL Híradó.

A vétkes sofőr Nyírpazony felől érkezett, és vélhetően jóval gyorsabban haladt a megengedett sebességnél, amikor kisodródott. Az autó, amit valószínűleg megdobott egy padka, egy táblát kidöntve az amellett álló villanyoszlop és az árjelző oszlop között csapódott a másik járműnek.

A parkoló autóban ülő fiatalok közül az egyik olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kiérkező mentők már nem tudtak segíteni rajta, a helyszínen meghalt. Mellette ülő barátját és az autószerelőt, aki a másik járművet vezette, kórházba szállították.

A rendőrök őrizetbe vették a vétkes, 34 éves nyíregyházi sofőrt, aki a beszámoló szerint ittas lehetett a baleset okozásakor. A kórházat még nem hagyhatta el, a rendőrök ott közölték vele a letartóztatásának kezdeményezését.

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