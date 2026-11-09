Benzinkúton történt halálos karambol

Súlyos baleset történt Nyíregyházán hétfő hajnalban, 2 óra 20 perckor: egy, a benzinkútnál várakozó személykocsiba rohant egy másik autó Nyíregyházán, a Pazonyi úton, a Jég és a Nád utca közötti szakaszon lévő üzemanyagtöltő-állomáson – írja a katasztrófavédelem tájékoztatása nyomán a szon.hu.

A mozgó autóban csak a sofőr ült, az álló járműben viszont ketten tartózkodtak. Az utóbbiból az egyik embert a tűzoltóknak feszítővágóval kellett kiszabadítani. A két kocsit áramtalanították, a helyszínre mentő is érkezett.

Bordás Béla városgondnok arról tájékoztatta a megyei portált, hogy a becsapódás következtében egy 20 éves fiatalember életét vesztette. A helyszínre érkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A balesetet okozó fiatalember szintén megsérült.

Egyelőre nem tudni, miért tért le az útról a balesetet okozó autós, és mi vezetett a tragikus ütközéshez. A baleset pontos körülményei egyelőre tisztázatlanok. A megyei hírportál fotókat is közölt a balesetről.