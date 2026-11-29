A több országos televíziócsatornán egyidőben megjelent felmérés szerint az eddigi legnagyobb ellenzéki erőnek számító Néppárt 129-134 mandátumot szerezhet. Az országot jelenleg kisebbségi koalícióban kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) 119-124 képviselő helyet nyerhet.

A szélsőjobboldali Vox párt 44-48 mandátumra számíthat, míg 10-11 képviselői helyet kaphat a Széles Front (Frente Amplio) nevű újonnan alakult párttömörülés, amely a többi közt azokat a baloldali, szélsőbaloldali pártokat fogja össze, amelyek csoportja eddig Sumar néven a kormány kisebbik koalíciós tagja volt.

A felmérés szerint az új parlamentbe az eddigi 11 helyett 13 párt nyerne képviseletet, de nem jutna be a Podemos (Képesek vagyunk) baloldali párt, amely 2019 és 2023 között a baloldali koalíciós kormány kisebbik tagja volt.

A korábbi és urnazáráskor készült közvélemény-kutatások szerint a 350 fős törvényhozásban a jobboldali pártok tömbje kerülhet többségbe, ezért a spanyol sajtó és a választási szakértők is a Néppárt és Vox lehetséges koalícióját emlegetik.

A Sigma Dos kutatóintézet által, a Regionális Rádió- és Televíziós Szervezetek Szövetségének (FORTA) megrendelésére készült felmérés november 13-28. között készült 19 ezer telefonos interjúval.

Az SW Demoscopia kutatóintézet november 26-a és 28-a között készült felmérése, amelyet a La Séptima televíziócsatorna ismertetett, a PSOE győzelmét jósolja 132-138 mandátummal (33 százalék), a PP-t a második helyre várja 121-127 képviselői hellyel (30,2 százalék), a Vox pedig 44-51 mandátumra számíthat (15,3 százalék), és így a jobboldali pártok együtt elérhetnék a parlamenti abszolút többséget. A Frente Amplio 10 képviselőt (7 százalék) delegálhat a törvényhozásba.

A spanyol választási törvény alapján választási felmérést utoljára hétfőn lehetett közzétenni.

A közvélemény-kutatások közzétételekor az Ibériai-félszigeten található szavazóhelyiségek többsége már bezárt. Néhány helyen viszont napközben meghosszabbították a voksolást, mivel napközben logisztikai problémák, például a szavazólapok hiánya miatt szünetelt a szavazás. A Kanári-szigeteken az időeltolódás miatt egy órával később nyitottak és később zárnak a szavazóhelyiségek.