Ahogy az egy rangadótól várható volt, a mérkőzés hevesen indult; a hangulatot tovább fokozta, hogy Kai Havertz gólját az első tíz percben érvénytelenítették. Riccardo Calafiori, Mikel Merino és Mikel Arteta gyors egymásutánban kapott sárga lapja még feszültebbé tette a légkört az Emirates Stadionban. Az Arsenal kis híján meg is bánta a heveskedést, amikor úgy tűnt, Timber meghúzza Jeremy Doku haját a labdától távol – ám a VAR szerencséjükre másodpercek alatt tisztázta az esetet.

Az első félidő derekán a City játékba lendült, a nyomás pedig góllá érett: Erling Haaland visszalépett a védővonal mögül, Josko Gvardiol visszagurított labdáját pedig egy átvétel után jobb lábbal a sarokba helyezte. Az öröm azonban nem tartott sokáig: a City előnye mindössze hat percig élt. Ekkor Merino érkezett remek ütemben a hosszú oldalon Hrisztosz Colisz beadására, a labdát pedig középre fejelte, ahonnan Kai Havertz a kapuba bólintott, kiegyenlítve.

A City a második félidő harmadik percében visszaállította előnyét. A támadás felépítésében Ayyoub Bouaddi vállalta a főszerepet: saját térfelén szerzett labdát, majd az Arsenal tizenhatosáig tört előre, ahonnan remek labdát adott Enzo Fernandeznek, aki közelről a hálóba juttatta a City második gólját. A vendégcsapat a 80. perc táján nagy szerencsével úszta meg a gólt: a csereként beállt Viktor Gyökeres Noni Madueke beadását a kapufára fejelte, a kipattanót pedig Timber – nagy erővel – a kapu fölé bombázta.

Nem sokkal később szinte pontosan ugyanilyen lehetőség adódott a svéd támadó előtt: a City magasan meghúzott védelmi vonala mögé lopózott be, hogy elérje Madueke beadását, ám ezúttal rosszul találta el a labdát, amely így elkerülte a kaput. A mérkőzés hajrájában lényegében egyoldalúvá vált a játék, az Arsenal folyamatosan támadott, a nyomás pedig végül góllá érett: Timber a védők mögül érkezve, Eberechi Eze szögletét követően juttatta a labdát a kapuba – a találatot a VAR-vizsgálat is érvényesnek ítélte, bár a döntés vitatható volt. Gabriel talán szabálytalanul támadta Donnarummát.

Ezzel az Arsenal megszerezte az egy pontot, de a végén még egyszer veszélybe került: Josko Gvardiol kapura tartó fejesét Gyökeres karja állította meg, ám a VAR-ellenőrzés után – hihetetlen módon – nem ítéltek büntetőt. Az egy ponttal az Arsenal megőrizte hatpontos előnyét a tabella élén, míg a City immár öt bajnoki mérkőzés óta nyeretlen.