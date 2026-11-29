Októberre háromszorosára nőtt az európai földgáz dollárára, és csaknem megduplázódott a Brent nyersolajé. Eközben egy perui halászati tilalom a lazac és a garnéla takarmányát lökte az egekbe. A Hormuzi-szoros forgalmának zavara pedig még azoknak a gazdáknak a költségeit is megemelte, akik hónapokkal a tavaszi olajársokk után vettek foszfátműtrágyát.

Az energia uralja a rangsort, a dobogóra mégis felkerült egy takarmány-alapanyag. A Világbank Pink Sheet adatbázisában 2025 decembere és 2026 októbere között az európai földgáz ára 200,6, a Brenté 99,4, a halliszt közölt ára 55,6, a természetes gumié 46,6, az ausztrál erőművi széné 41,4 százalékkal nőtt. Azaz eddig úgy tűnik, hogy az idei év a nyersanyagok éve lesz.

Márciusban elszakadt a cérna

Márciusban egyszerre ugrott meg mindhárom energiahordozó ára, és októberig egyiknél sem akadt ennél erősebb hónap. A holland TTF, az európai gázpiac irányadó jegyzése egyetlen hónap alatt 59,3 százalékkal nőtt, a Brent 45,9, az ausztrál erőművi szén 17,1 százalékkal drágult februárhoz képest. Az IMF 2026. októberi World Economic Outlook jelentése szerint a válság első szakaszában szinte leállt a forgalom a szoroson, ami a világ olajkínálatának nagyjából ötödét érintette.

Európa gázszámlájához akkor is hozzátett a katari kiesés, ha az érintett hajók eredetileg Ázsiába tartottak. A Nemzetközi Energiaügynökség 2026-os Global Gas Security Review jelentése szerint március és október között Katar és az Egyesült Arab Emírségek az előző év azonos időszakához képest több mint 60 milliárd köbméter egyenértékű cseppfolyósított földgázzal kevesebbet rakodott hajóra, az Öbölön kívüli termelők pedig ennek nagyjából kétharmadát pótolták. Az ázsiai vevők az atlanti medencében is kerestek helyettesítő rakományokat, és ugyanazokra a szállítmányokra licitáltak, amelyekre Európának a téli betároláshoz szüksége volt.

Az európai ár sokkal érzékenyebben reagált, mint az importált mennyiség. A Federal Reserve novemberi elemzése szerint az EU az év első hét hónapjában mindössze 1 százalékkal kevesebb gázt hozott be a határain túlról, mint egy évvel korábban, ám szeptember végén a tárolók 71,6 százalékos töltöttsége még így is közel 11 százalékponttal maradt el az egy évvel korábbitól. A TTF szeptemberben újabb 20,4 százalékkal ugrott, és októberre elérte a 28,50 dollárt millió brit hőegységenként, miközben az amerikai Henry Hub ára decembertől októberig 30,4 százalékkal esett.

Az olaj hullámzik, és visszatért a szén

A Brent kétszer futott neki a 120 dolláros szintnek. Az áprilisi 120,4 dolláros hordónkénti átlag júliusra 83,4-re süllyedt, az öbölbeli feszültség újbóli éleződésekor, szeptemberben viszont 28,5 százalékkal nőtt a havi ár, októberben pedig 125 dollárig jutott. Az öbölbeli export élénkülésével a megfigyelt olajkészletek októberben 52 millió hordóval bővültek az IEA novemberi Oil Market Report jelentése szerint, november 24-én pedig a Brent határidős ára már 89 dollár körül járt.

Az ausztrál szénnek a drága gáz teremtett többletkeresletet Ázsiában. Azokban az áramrendszerekben, ahol a széntüzelésű erőművek átvehették a gázerőművek termelésének egy részét, a drága LNG javította a széntüzelés versenyképességét, miközben a Világbank októberi Commodity Markets Outlook jelentése szerint kínai bányabiztonsági korlátozások és az indonéz export körüli bizonytalanság szűkítették a kínálatot. Az ausztrál erőművi szén március után áprilisban visszaesett, szeptemberben újabb 8,8 százalékkal ugrott, októberre pedig tonnánként 152,3 dollárig jutott, miközben a dél-afrikai referencia a decemberi szinthez képest csak 10 százalékkal emelkedett.

A szardella-krízis

A halliszt nyári drágulásának egyik fontos előzménye a perui szardellafogás összeomlása volt. A parti El Niño melegedése megnehezítette a halászatot, amelyet június 10-én felfüggesztettek, amikor az észak-közép-perui szezon 1,91 millió tonnás kvótájának nagyjából negyedét fogták ki. Az IFFO ágazati szervezet szerint Peru rendszerint a világ halliszttermelésének ötödét adja, az általuk követett országokban pedig augusztusig 45 százalékkal esett a kibocsátás az előző év azonos időszakához képest.

A halliszt ára augusztusban ugrott a legnagyobbat, már az új északnémet heringliszt-jegyzésen is 23,9 százalékkal. A Világbank régi sorában decembertől júniusig 17,5 százalék volt a drágulás, az új sorban júliustól októberig további 35,0 százalék, közben szeptemberben tonnánként 2916 dollárig jutott az ár. A FAO novemberi Food Outlook jelentése a garnéla- és lazactakarmány drágulását emeli ki, így a perui fogás visszaesésének költsége a világ másik felén működő tenyészetekben is megjelenhet.

Nyúlik a gumi ára

A természetes gumi legerősebb hónapja szeptember volt, amikor a szingapúri TSR20, az abroncsgyártásban használt gumifajta jegyzése 7,6 százalékkal emelkedett augusztushoz képest. A Világbank kedvezőtlen időjárást, magasabb energiaköltséget és gyengébb indonéz, malajziai, illetve vietnámi termelést emelt ki. A szeptemberi ugrás után októberben már 2,55 dollárba került egy kilogramm, szemben a decemberi 1,74 dollárral.

A megugró olajár a gumi vevőinek mozgásterét is szűkítheti. A drága olaj növelheti a szintetikus gumi gyártási költségét, miközben bizonyos teherautó-abroncsokban a természetes gumi műszaki tulajdonságai nehezen pótolhatók. Az ázsiai termelők szervezete, az ANRPC szeptemberi jelentése még így is 0,6 százalékos globális termelésbővülést várt 2026 egészére, így nem csoda, hogy egyes termékekből egyes helyeken nehéz volt árut találni.

A kén útja a termőföldig

A szoros forgalmi zavara egy időben érintette a kész műtrágya kivitelét és az alapanyagok szállítását. A földgáz az ammónia gyártásához szükséges hidrogén fő forrása és energiaforrás is, az ammóniából pedig karbamid készül, amelynek tonnája a decemberi 392,5 dollárról áprilisra 856,9 dollárra drágult. A kínai karbamidexport nyári visszatérése segített pótolni a kiesést, októberben már 420 dolláros árat mért a Világbank.

A foszfátműtrágyáknál a kén szűkössége is magasan tartotta az árakat, mert a foszfátkőzet feldolgozásához kénsav kell. A ként jórészt olajfinomításkor és a földgáz tisztításakor nyerik ki, az IFPRI 2026. szeptemberi elemzése szerint pedig az Öböl térsége a válság előtti évtizedben a nemzetközi kénkereskedelem közel felét adta. A diammónium-foszfát (DAP) októberben még mindig 28 százalékkal drágább volt, mint decemberben, miközben a bányászott kálium-klorid ára lényegében a decemberi szintjén állt.

A gazdák már a vetés előtt érzik a drágulást, ám a vásárlóhoz a változás jóval később érhet csak el. A magasabb ár miatt a termelő kevesebb műtrágyát juttathat ki, ami a talajtól és az időjárástól függően ronthatja a következő betakarítás hozamát. Az Agrárközgazdasági Intézet elemzése szerint 23 hazai forgalmazónál július és szeptember között közel harmadával kevesebb műtrágya fogyott, mint egy évvel korábban, az árak pedig jellemzően 4–15 százalékkal voltak magasabbak.

A magyar bolti adatokon már látszik, mennyit számít, melyik árat és melyik időszakot nézzük. Októberben a KSH szerint az étolaj 6,2 százalékkal drágább volt, mint egy éve, a cukor viszont 5,9 százalékkal olcsóbb, és az élelmiszerek összességében 1,1 százalékkal kerültek kevesebbe. A következő időszak termése szempontjából viszont a fenti folyamatoknak döntő hatása lehet, így jó esélye van annak, hogy újabb élelmiszerár-emelkedésre számíthatunk itthon is.

A cikk szerzője Sebestyén Géza közgazdász, egyetemi docens