Csaknem 37 ezer forinttal emelkedik jövőre a nettó minimálbér – közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a növekedés 60 százalékkal haladja meg az eddigi legnagyobb, 2024-es emelés összegét. A havi többletjövedelemből több mint 16 ezer forintot a munkáltatók által fizetett béremelés, csaknem 21 ezer forintot pedig az adócsökkentés biztosít. A tárcavezető hozzátette: a jövő évre várt, 3 százalék körüli infláció mellett a nettó minimálbér vásárlóereje várhatóan csaknem 14 százalékkal emelkedik. Kármán András szerint jövőre mintegy 2,5 millió magyarnak nő a nettó keresete átlagosan 7,5 százalékkal.

Magyarországra látogat kedden az osztrák gazdasági miniszter, valamint a Gazdasági Kamara elnöke, akik új exportlehetőségekről egyeztetnek. Wolfgang Hattmannsdorfer és Martha Schultz 26 osztrák cég - köztük az Erste Bank, az OMV, Österreichische Post, a Spar és a Vienna Insurance Group – képviselőivel érkeznek és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel tárgyalnak. A bécsi tárca felhívta a figyelmet, hogy az EU korábban blokkolt uniós forrásokat szabadít fel Magyarország számára, ami új távlatokat nyithat az osztrák exportnak és a kétoldalú gazdasági kapcsolatok további elmélyítésének.

Megkezdték a Bodrogzug ökológiai vízpótlását a Bodrog vízszintemelkedésének köszönhetően – közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt írta, hogy a Tisza és a Bodrog által közrefogott, mintegy tízezer hektárnyi nyílt ártérrel rendelkező Bodrogzug természetvédelmi oltalom alatt áll, és nemzetközi egyezmény is védi. Szeptemberre az ártéren található 25-30 kisebb-nagyobb tó és holtág szinte teljesen kiszáradt, egyedül a Fekete-tóban maradt víz.

Az ország legnagyobb ünnepi összefogását hirdette meg advent első vasárnapján a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Gáncs Kristóf, a segélyszervezet elnöke hangsúlyozta, hogy egyetlen gyertya lángja is képes fényt adni, ahogy egy adomány, felajánlott segítség önmagában is számít, együtt pedig családok ezreinek jelenthet kapaszkodót.

Meggyújtották a fényeket az ország karácsonyfáján a Parlament előtti Kossuth Lajos téren, Advent első vasárnapján. A 16 méter magas jegenyefenyőt egy péceli család ajánlotta fel. Idén tíz felajánlás közül választotta ki az Országgyűlés Hivatala az ország karácsonyfáját. A fát novemberben a fővárosi hivatásos tűzoltók vágták ki, szállításáról a Magyar Honvédség gondoskodott.

A spanyol konzervatív Néppárt győzelmét jósolja az előrehozott parlamenti választásokon a szavazás befejezése után vasárnap este közölt közvélemény-kutatás. A felmérés szerint az eddigi legnagyobb ellenzéki erőnek számító Néppárt 129-134 mandátumot szerezhet. Az országot jelenleg kisebbségi koalícióban kormányzó Spanyol Szocialista Munkáspárt 119-124 képviselő helyet nyerhet. A szélsőjobboldali Vox párt 44-48 mandátumra számíthat. Spanyolországban rekordrészvételt mértek az előrehozott parlamenti választásokon.

Svájcban a fegyverexportra vonatkozó szabályok enyhítéséről döntöttek a népszavazáson. A voksolók 54 százaléka támogatta a szabályok enyhítését, miközben a berni vezetés a hazai védelmi ipar túléléséért aggódott. A semlegesség szabályai miatt a Svájcban gyártott védelmi ipari termékeket nem lehet átadni hadviselő feleknek. Ezt a kötelezettséget most 36 partnerországgal szemben törölhetik el.

Oroszország a külföldi beszerzések növelésével, valamint a belföldi termelés bővítésével javítana az üzemanyag ellátásán. Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes szerint az orosz olajfinomítók elleni ukrán dróntámadások hatását egyelőre sikerül kompenzálni pótlólagos szállításokkal és az olajfinomítók karbantartási ütemtervének módosításával. Azt elismerte, hogy hiány keletkezett az üzemanyagból, de ennek következményeit a fogyasztók egyelőre nem érzékelik.

Eredmények bejelentése nélkül zárult a kormányalakításra felkért Gadi Ejzenkot, valamint a Likud párt elnöke közötti egységkormányról folytatott találkozó. Benjamin Netanjahu szombat este bejelentette, hogy kész olyan egységkormányt alakítani, amelyben a Likud és a Jasár elnöke felváltva töltené be a miniszterelnöki tisztséget. A tárgyalásokon azonban az előző kormányfő azt a feltételt szabta, hogy a rotáció csak egy hamarosan bekövetkező biztonsági esemény után lépne életbe, amelyet még ő irányítana.

8 ország külügyminisztere felszólította a Palesztin Hatóságot, hogy 2027 első negyedévére írja ki a parlamenti és az elnökválasztást. A közös nyilatkozat szerint a demokratikus megújulás elengedhetetlen a kétállami megoldáshoz. Mahmúd Abbász palesztin elnök októberben biztonsági okokra hivatkozva szeptember 11-re halasztotta a választásokat. A palesztinok 2005 óta nem tartottak elnökválasztást, parlamenti voksolásra pedig 2006 óta nem került sor.

A Richter-skálán 5-ös erősségű földrengés volt Los Angelesben. A légiirányítók megszakították egy éppen leszállni készülő repülőgép landolását, és átstartolásra utasították a pilótákat. A földmozgás nem okozott sérüléseket, de a repülőtéri ablakok betörtek, a közeli olajfinomítóban pedig riasztott a tűzjelző.