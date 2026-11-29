Szüleinktől örököljük a genetikai állományunkat, fele-fele arányban. Amikor egy nyálmintát beküldünk egy családfát kutató genetikai cégnek, akkor nem csak saját magunkról, hanem lényegében az egész családomról információkat adok át.
„Ha saját mintámat, vagy a gyerekem DNS mintáját beviszem egy családfakutató online adatbázisba, akkor részlegesen genetikai információt adok át a rokonaimról is. A DNS szekvencia, amit tovább örökítünk, személyes adat – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban az ELTE adjunktusa.
Egyed Balázs igazságügyi genetikai szakértő hangsúlyozta, hogy bioetikai és jogi kérdés, nem biológiai, genetikai kérdés, ha a család megkérdezése nélkül adjuk ki a DNS–adatokat családfakutatás céljából. „A személyes genetikai adatok az Európai Unión belül, Magyarországon is nagyon jól szabályozottak. Ugyanakkor,
ha hozzájárulunk ahhoz, hogy a DNS-ünkön genetikai eredetvizsgálatokat is végezzek, akkor a közeli rokonaimnak is átadjuk a genetikai adatait.
Ezek még nem szabályozott jogi kérdések” – emlékeztetett a szakértő.
A DNS-ben rejtett adatok sokrétűek:
- árulkodnak az etnikai eredetről,r
- ejtett génhibákról, amelyek valamilyen betegségnek az okozói.
- Föltárhatnak olyan családi, rokonsági viszonyokat, amelyek eddig nem voltak ismertek, esetleg eltitkolták, és ezzel olyan információ is nyilvánosságra kerülhet, ami traumát okoz a családban.
Önkéntelen segítség a bűnüldözésben
Egyed Balázs felidézte, hogy nyolc évvel ezelőtt az Egyesült Államokban egy sorozatgyilkos és erőszaktevő felkutatásában, a Golden State Killer ügyben alkalmazták az igazságügyi geneológiai vizsgálatokat.
„A hangsúlyozottan nem bűnügyi célú, hanem a családfakutatók GEDmatch adatbázisban futtatták le azokat a DNS mintákat, amelyeket egy bűncselekmény helyszínéről biztosítottak. 2018-ban az első vizsgálat során a kaliforniai nyomozószervek a sorozatgyilkos mintájával több száz vétlen, kismértékű egyezést találtak.
A több száz DNS–mintából kiindulva, egy lehetséges közös őst keresve végül rátaláltak az elkövetőre.
2020-ban az akkor 80 éves gyilkosra sikerült rábizonyítani 13 gyilkosságot és több mint 50 nemi erőszak bűntettét, amiket 1974 és 1986 között követett el” – mondta az igazságügyi szakértő.
Végül Joseph James DeAngelót többszörös életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A módszer azóta az igazságügyi genetika önálló területévé vált az Európai Unión belül is. Svédországban és Dániában a jogi környezetet is leszabályozták.
Kikhez kerülhet a DNS adatbázisunk?
Ma már 10-20 ezer forintért lehet genetikai eredetvizsgálatot rendelni, de a cégek sokszoros áron adják tovább a DNS-ben rejlő adatokat.
„Gyógyszerfejlesztők, biztosító társaságok tanulmányozzák a genetikai adatokat, hogy a betegségre utaló hajlamokat kiszűrhessék a leendő ügyfeleknél”
– magyarázta az ELTE adjunktusa.
Kitért arra is, hogy több mint 400 millió személynek a DNS eredményét tartalmazza az egyik adatbázis, ami már a Föld lakosságához mérve is nagyon magas szám. „A veszélyek abban rejlenek, hogyha úgy adok át DNS információt, hogy nem mérem fel előtte ennek a lehetséges kockázatait” – hangsúlyozta Egyed Balázs.
Az interjú alapjául szolgáló interjút Kocsis Éva készítette.