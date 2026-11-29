Szüleinktől örököljük a genetikai állományunkat, fele-fele arányban. Amikor egy nyálmintát beküldünk egy családfát kutató genetikai cégnek, akkor nem csak saját magunkról, hanem lényegében az egész családomról információkat adok át.

„Ha saját mintámat, vagy a gyerekem DNS mintáját beviszem egy családfakutató online adatbázisba, akkor részlegesen genetikai információt adok át a rokonaimról is. A DNS szekvencia, amit tovább örökítünk, személyes adat – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban az ELTE adjunktusa.

Egyed Balázs igazságügyi genetikai szakértő hangsúlyozta, hogy bioetikai és jogi kérdés, nem biológiai, genetikai kérdés, ha a család megkérdezése nélkül adjuk ki a DNS–adatokat családfakutatás céljából. „A személyes genetikai adatok az Európai Unión belül, Magyarországon is nagyon jól szabályozottak. Ugyanakkor,

ha hozzájárulunk ahhoz, hogy a DNS-ünkön genetikai eredetvizsgálatokat is végezzek, akkor a közeli rokonaimnak is átadjuk a genetikai adatait.

Ezek még nem szabályozott jogi kérdések” – emlékeztetett a szakértő.

A DNS-ben rejtett adatok sokrétűek:

árulkodnak az etnikai eredetről,r

ejtett génhibákról, amelyek valamilyen betegségnek az okozói.

Föltárhatnak olyan családi, rokonsági viszonyokat, amelyek eddig nem voltak ismertek, esetleg eltitkolták, és ezzel olyan információ is nyilvánosságra kerülhet, ami traumát okoz a családban.

Önkéntelen segítség a bűnüldözésben

Egyed Balázs felidézte, hogy nyolc évvel ezelőtt az Egyesült Államokban egy sorozatgyilkos és erőszaktevő felkutatásában, a Golden State Killer ügyben alkalmazták az igazságügyi geneológiai vizsgálatokat.

„A hangsúlyozottan nem bűnügyi célú, hanem a családfakutatók GEDmatch adatbázisban futtatták le azokat a DNS mintákat, amelyeket egy bűncselekmény helyszínéről biztosítottak. 2018-ban az első vizsgálat során a kaliforniai nyomozószervek a sorozatgyilkos mintájával több száz vétlen, kismértékű egyezést találtak.

A több száz DNS–mintából kiindulva, egy lehetséges közös őst keresve végül rátaláltak az elkövetőre.

2020-ban az akkor 80 éves gyilkosra sikerült rábizonyítani 13 gyilkosságot és több mint 50 nemi erőszak bűntettét, amiket 1974 és 1986 között követett el” – mondta az igazságügyi szakértő.

Végül Joseph James DeAngelót többszörös életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. A módszer azóta az igazságügyi genetika önálló területévé vált az Európai Unión belül is. Svédországban és Dániában a jogi környezetet is leszabályozták.

Kikhez kerülhet a DNS adatbázisunk?

Ma már 10-20 ezer forintért lehet genetikai eredetvizsgálatot rendelni, de a cégek sokszoros áron adják tovább a DNS-ben rejlő adatokat.

„Gyógyszerfejlesztők, biztosító társaságok tanulmányozzák a genetikai adatokat, hogy a betegségre utaló hajlamokat kiszűrhessék a leendő ügyfeleknél”

– magyarázta az ELTE adjunktusa.

Kitért arra is, hogy több mint 400 millió személynek a DNS eredményét tartalmazza az egyik adatbázis, ami már a Föld lakosságához mérve is nagyon magas szám. „A veszélyek abban rejlenek, hogyha úgy adok át DNS információt, hogy nem mérem fel előtte ennek a lehetséges kockázatait” – hangsúlyozta Egyed Balázs.

Az interjú alapjául szolgáló interjút Kocsis Éva készítette.