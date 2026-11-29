A tájékoztatás szerint az ütközés szombat este történt. A mentőket 8 órakor értesítették arról, hogy egy uszály nekiment a Bir-Hakeim híd (képünkön bal oldalon) hídfőjének.

Egy rendőrségi forrás szerint egy építész károkat állapított meg a híd egyik pillérén, de annak stabilitása nem sérült. Legénység hiánya miatt eljárás indult a hajó kapitánya ellen – tette hozzá a forrás, amely szerint a Freycinet típusú hajót, amely körülbelül 50 méter hosszú, a balesetet követően az elsüllyedés veszélye fenyegette.

A vízirendészet és a párizsi tűzoltóság ezért első lépésként biztosította az uszály kikötését, majd búvárok elvégezték a baleset következtében keletkezett rés tömítését, miközben kiszivattyúzták a vizet a fedélzetről.

A rendőrségi forrás elmondta: úszó környezetvédelmi gátat állítottak fel „a szennyezés megelőzése érdekében”, a fedélzeten lévő 350 liter gázolajat pedig átszivattyúzták két tartályba, amelyeket a rakparton helyeztek el.

Az 1903 és 1905 között épült Bir-Hakeim híd –, amelyen metró is közlekedik – az Eiffel-toronyra nyíló kilátásról nevezetes, és nagyon népszerű a turisták körében. A Párizs történelmi örökségét képező kétszintes acélhídat 2020-ban újították fel.