Az olimpiai és világbajnok Kós Hubert, aki ezen a héten már a helyszínen akklimatizálódott, öt számban, 50, 100 és 200 méter háton, 100 pillangón és 200 vegyesen indul a hatnapos viadalon.

„Az első napon a száz hát, kétszáz vegyessel indul a programom, szerintem az lesz az egyik legnehezebb napom” –- mondta a magyar szövetség honlapján a 23 éves úszó. „Ha bejutok a döntőbe kétszáz vegyesen és a középdöntőbe száz háton, akkor 15 percem lesz a két futam között, majd meglátjuk, mennyire tudok regenerálódni. Nem mondom, hogy könnyű lesz, de rövid pályán azért könnyebben mennek a számok, könnyebb úszni, legalábbis nekem. Ha bejutok, a következő napon lesz a száz hát döntője, utána jön az ötven hát, ha úgy gondolom, hogy van esélyem benne és úszok. Ezt követi a száz pillangó, amit nagyon-nagyon várok, végül pedig az utolsó napon a kétszáz hát.”

Kós Hubert felidézte: nem volt még olyan világversenye, ahol egyedüli magyarként szerepelt.

„Még az egyetemi bajnokságokon is ott van mellettem (Sárkány) Zalán, vagy más magyar. Furcsa dolog, hogy nincsenek itt a többiek, de így is jól kell szerepelnem. Még az is lehet, így egy kicsit jobban tudok majd magamra fókuszálni” – mondta.

A Texas Egyetemen készülő Kós rövidpályás specialistának is számít, 200 háton címvédő, illetve tavaly óta 100 és 200 háton világrekorder.