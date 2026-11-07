A Fidesz szerint csak most kezdődik az igazi „ügynökbotrány”

Szerda délelőtt hozták nyilvánosságra a rendszerváltás előtt keletkezett állambiztonsági iratok egy részét, egy informatikai hiba miatt azonban a hálózati személyek között megfigyeltek, köztük Lezsák Sándor volt országgyűlési képviselő neve is szerepelt.

A Fidesz szombat esti bejegyzésében úgy fogalmaztak: szinte semmit sem tudható arról, milyen politikai megrendelésre vagy politikai nyomás alatt kellett dolgozniuk a szakembereknek. Az viszont az az első perctől egyértelmű volt, hogy Magyar Péter, Ruff Bálint és Tarr Zoltán „politikai terméke” volt az ügynökakták nyilvánosságra hozatala; nekik politikai céljaik voltak ezzel.

„Valószínűleg az, hogy a mostani ellenzéki pártokat összemossák egymással és a kommunista rendszerrel. Az is, hogy összemossák az áldozatokat az elkövetőkkel. Az is, hogy eltereljék a figyelmet kormányzóképességük teljes hiányáról és a 2027-es költségvetésről. Az is, hogy politikai hisztériát keltsenek, egymás ellen fordítsanak embereket” – írták.

A Fidesz szerint ezek a törekvések részben sikerrel jártak. „Politikai hisztériát valóban sikerült kelteni – óriási árat fizetünk ezért: összetört emberek, kapcsolatok, verbális lincselések, kórházba szállított idősek és gyűlölet és undor és keserűség. Nagyon messzire jutottak abban is, hogy összemossák az áldozatokat az elkövetőkkel. Újra megaláztak embereket, pontosan azokat, akiket annak idején a kommunista rendszer meghurcolt” – olvasható a bejegyzésben.

Az ellenzéki párt közölte: a „Tisza ismét kudarcot vallott”. Közelebb jutottunk-e múltunk megismeréséhez, megértéséhez és feldolgozásához? Megismerjük-e a 6-os kartonok mögötti történeteket? Megtudjuk-e, kik voltak, akik rávették vagy rákényszerítették a besúgókat az együttműködésre? Megtudjuk-e, kik voltak a megrendelők? Megtudjuk-e, mennyi 6-os karton és beszervezési dosszié nincs már meg, és miért? – sorolták a kérdéseket.

A Fidesz szerint elégtételt kell adni azoknak, akiknek a nevét ismét bemocskolták, továbbá adatvédelmi vizsgálatot kell lefolytatni, és biztosítani kell, hogy „ez a szégyen ne ismétlődhessen meg”. Emellett a politikai felelősöket meg kell nevezni és felelősségre kell vonni, s újra kell nyitni a vitát arról, valóban a Tisza Párt által választott megoldás szolgálja legjobban a múlt feldolgozását – írták a bejegyzésben.