ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.27
usd:
326.03
bux:
143453.78
2026. november 7. szombat Rezső
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Dosszié az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) sajtótájékoztatóján 2026. szeptember 29-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

A Fidesz szerint csak most kezdődik az igazi „ügynökbotrány”

Infostart / MTI

Az ügynökakták e heti nyilvánosságra hozásának tanulságairól tett közzé bejegyzést a Fidesz országgyűlési frakciója, illetve annak vezetője szombat este a Facebookon. Bóka János és a képviselőcsoport közösségi oldalain azt írták: a „tiszás ügynökbotránynak” még egyáltalán nincs vége, sőt, az még csak most kezdődik, hiszen a kérdések száma egyre nő.

Szerda délelőtt hozták nyilvánosságra a rendszerváltás előtt keletkezett állambiztonsági iratok egy részét, egy informatikai hiba miatt azonban a hálózati személyek között megfigyeltek, köztük Lezsák Sándor volt országgyűlési képviselő neve is szerepelt.

A Fidesz szombat esti bejegyzésében úgy fogalmaztak: szinte semmit sem tudható arról, milyen politikai megrendelésre vagy politikai nyomás alatt kellett dolgozniuk a szakembereknek. Az viszont az az első perctől egyértelmű volt, hogy Magyar Péter, Ruff Bálint és Tarr Zoltán „politikai terméke” volt az ügynökakták nyilvánosságra hozatala; nekik politikai céljaik voltak ezzel.

„Valószínűleg az, hogy a mostani ellenzéki pártokat összemossák egymással és a kommunista rendszerrel. Az is, hogy összemossák az áldozatokat az elkövetőkkel. Az is, hogy eltereljék a figyelmet kormányzóképességük teljes hiányáról és a 2027-es költségvetésről. Az is, hogy politikai hisztériát keltsenek, egymás ellen fordítsanak embereket” – írták.

A Fidesz szerint ezek a törekvések részben sikerrel jártak. „Politikai hisztériát valóban sikerült kelteni – óriási árat fizetünk ezért: összetört emberek, kapcsolatok, verbális lincselések, kórházba szállított idősek és gyűlölet és undor és keserűség. Nagyon messzire jutottak abban is, hogy összemossák az áldozatokat az elkövetőkkel. Újra megaláztak embereket, pontosan azokat, akiket annak idején a kommunista rendszer meghurcolt” – olvasható a bejegyzésben.

Az ellenzéki párt közölte: a „Tisza ismét kudarcot vallott”. Közelebb jutottunk-e múltunk megismeréséhez, megértéséhez és feldolgozásához? Megismerjük-e a 6-os kartonok mögötti történeteket? Megtudjuk-e, kik voltak, akik rávették vagy rákényszerítették a besúgókat az együttműködésre? Megtudjuk-e, kik voltak a megrendelők? Megtudjuk-e, mennyi 6-os karton és beszervezési dosszié nincs már meg, és miért? – sorolták a kérdéseket.

A Fidesz szerint elégtételt kell adni azoknak, akiknek a nevét ismét bemocskolták, továbbá adatvédelmi vizsgálatot kell lefolytatni, és biztosítani kell, hogy „ez a szégyen ne ismétlődhessen meg”. Emellett a politikai felelősöket meg kell nevezni és felelősségre kell vonni, s újra kell nyitni a vitát arról, valóban a Tisza Párt által választott megoldás szolgálja legjobban a múlt feldolgozását – írták a bejegyzésben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A Fidesz szerint csak most kezdődik az igazi „ügynökbotrány”

fidesz

állambiztonság

magyar péter

bóka jános

ügynökakták

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Szélsőjobboldali ideológiák megszállottja lehetett a krakkói támadó
képek

Szélsőjobboldali ideológiák megszállottja lehetett a krakkói támadó
Minden jel arra utal, hogy szélsőjobboldali ideológiák megszállottja volt az a férfi, aki szombat délután vaktában lövöldözni kezdett Krakkó főterén, és megölt hat embert – jelentette be szombat este Marcin Kierwinski lengyel belügyminiszter.
 

Újabb nyugtalanító részletek a krakkói vérengzésről

Menekülő tömeg, sikolyok és lövések – így élte át Krakkó a szombati borzalmat

Hat halott Krakkóban: a rendőrökkel is tűzharcba keveredett a támadó, egy villamost is eltalált

Megszólalt a magyar Külügyminisztérium a krakkói vérengzésről

Forsthoffer Ágnes is osztozik a krakkóiak gyászában

„Magyarország a lengyel nép mellett áll” – üzent Magyar Péter a gyilkos támadás után

Megrázta a krakkói lövöldözés híre a magyar köztársasági elnököt

Halálos lövöldözés rázta meg Krakkó belvárosát

Hiszti, nyafogás, túlérzékenység – Túl könnyen ráöntik a felnőttek a gyerekekre az ítéletet

Hiszti, nyafogás, túlérzékenység – Túl könnyen ráöntik a felnőttek a gyerekekre az ítéletet

A 14–19 éves magyar fiatalok több mint harmada rendszeresen szorongva kezdi a napját az UNICEF Magyarország megbízásából készült kutatás szerint. Az iskolai és családi elvárások mellett a kortárs bántalmazás is megterheli őket, miközben sokan attól tartanak, hogy nem veszik komolyan a problémáikat. Az InfoRádió Szepesi Dominikát, az UNICEF Magyarország munkatársát kérdezte.
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.09. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új műszakot indít a Tesla a Cybertruck gyártására

Új műszakot indít a Tesla a Cybertruck gyártására

Újabb műszakot indít a Tesla a Cybertruck gyártósorán, hogy a vállalat még a gyártósor jövő nyári felszámolása előtt teljesíteni tudja a meglévő megrendeléseket. A texasi üzemben felszabaduló kapacitásokat az önvezető Cybercab gyártásának felfuttatására csoportosítják át - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a 600 oldalas Országos Vízmegtartási Koncepció: 4 fő pillérre épül, ezen múlhat a Balaton, Velencei-tó jövője is

Itt a 600 oldalas Országos Vízmegtartási Koncepció: 4 fő pillérre épül, ezen múlhat a Balaton, Velencei-tó jövője is

A következő években 221 milliárd forintot fordítanak vízügyi beruházásokra a rekordméretű aszálykárok mérséklése érdekében.

BBC
Business Sport Travel Science
Gunman who killed six in Krakow believed to have been inspired by far-right ideology, minister says

Gunman who killed six in Krakow believed to have been inspired by far-right ideology, minister says

Poland's interior minister says 16 people were injured in the attack, including two police officers and five foreign nationals.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 7. 21:21
Hiszti, nyafogás, túlérzékenység – Túl könnyen ráöntik a felnőttek a gyerekekre az ítéletet
2026. november 7. 20:53
Kórházban töltötte november elejét Lezsák Sándor
×
×