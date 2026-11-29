Az apriliás Fernández elsősorban annak köszönhette sikerét, hogy a futam korai szakaszában a célegyenes végén rövidebb féktávot tudott venni, mint az addig élen álló Márquez, az előzés után pedig hibátlanul motorozva a leintésig utolérhetetlennek bizonyult.

A minden géposztályt figyelembe véve tízszeres világbajnok Márquez a leintés után óriási ünneplésben részesült a szurkolók és a vetélytársak részéről is.

A Ducati 33 éves spanyol klasszisa egy héttel ezelőtt, Portugáliában biztosította be az idei diadalát és egyben nyolcadik MotoGP vb-címét, amellyel beállította a legendás Giacomo Agostini rekordját. Márquez

2010-ben, illetve 2012-ben a két alacsonyabb géposztályban bizonyult a legjobbnak,

majd a MotoGP-ben előbb hat címet gyűjtött be a Hondával,

most pedig a másodikat nyerte Ducatival.

A valenciai szezonzárón a KTM-mel versenyző Pedro Acosta tette teljessé a spanyol dobogót, ő ugyanis a hajrában megelőzte az olasz Marco Bezzecchit (Aprilia) és harmadik lett.

A Moto2-es kategória világbajnoki címét a spanyol Manuel González kaparintotta meg, miután a vasárnapi futamon ötödik lett Valenciában, míg rivális honfitársa, Izan Guevara negyedikként végzett. Utóbbi akkor lett volna vb-győztes, ha harmadikként zár, és ezért a pozícióért egészen az utolsó kanyarig csatázott a holland Collin Veijerrel, de nem járt sikerrel. González 2,5 pontos előnnyel végzett az összetett élén Guevarával szemben, ez ebben a géposztályban a valaha volt legkisebb különbség.

A Moto3-asok idényzáró viadalán a vb-pontverseny dobogósai zártak az első három helyen: a világbajnok Maximo Quiles harmadik, a vb-bronzérmes Alvaro Carpe második lett a futamon, amelyet az összetettben második helyezett David Almansa nyert.