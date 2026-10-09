ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.17
usd:
325.83
bux:
140750.99
2026. október 9. péntek Dénes
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap alelnöke a Petőfi Sándor-emlékévről tartott sajtótájékoztatón az Emberi Erőforrások Minisztériumának Tükörtermében 2021. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Ismételten kihallgatták Bús Balázst az NKA-üggyel kapcsolatban

Infostart

Óbuda egykori polgármesterének, az NKA volt alelnökének letartóztatását október végéig meghosszabbították.

Újra kihallgatta Bús Balázs korábbi fideszes óbudai polgármestert az ügyészség csütörtökön – nyilatkozta a politikus ügyvédje a Magyar Nemzetnek.

Az ügyvéd arról tájékoztatta a lapot, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnöke részletes vallomást tett, és minden kérdésre válaszolt.

A hatóság hűtlen kezeléssel gyanúsította meg Bús Balázst az NKA-ügyben, majd egy hónappal később az óbudai korrupciós ügyben is. Az ügyészség szerint 150 millió forint kenőpénzt vett át polgármesterként.

A politikus szabadlábra helyezés, illetve enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására irányuló indítványát a bíróság elutasította, október 25-ig tehát biztosan a szegedi Csillag börtönben marad. Ügyvédje szerint aznap jár le a letartóztatás meghosszabbításának határideje, addig az ügyészségnek, illetve utána a bíróságnak döntenie kell. Álláspontja szerint semmi sem indokolja a volt NKA-alelnök további fogva tartását.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ismételten kihallgatták Bús Balázst az NKA-üggyel kapcsolatban

letartóztatás

nyomozás

bús balázs

hűtlen kezelés

kihallgatás

nka

nemzeti kulturális alap

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Jutalmat kapnak a paksi fenékküszöb építői – bejelentések Magyar Pétertől és Vitézy Dávidtól percről percre
Cikkünk frissül

Jutalmat kapnak a paksi fenékküszöb építői – bejelentések Magyar Pétertől és Vitézy Dávidtól percről percre
Fenékküszöb, sport-összeférhetetlenség, költségvetés, egészségügy, vagyonadó-ekho-kata és közlekedési, illetve egyéb beruházások is napirendre kerültek a bejelentések között a rendkívüli időpontban kezdődött kormányzati sajtótájékoztatón. Kiderült az is, hogy 25 forinttal csökken a 7,5 tonna fölötti dízeles járművek jövedéki adója.
 

„Le kell mondaniuk” – Magyar Péter élesen üzent az ÁSZ és a GVH vezetőjének – videó

Bocsánatot kért a gyerekektől Czibere Károly, az Orbán-kormány volt államtitkára

Lemondott a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese

Ruff Bálint a Fidesz legnagyobb bűnéről és a jövendő népszavazásról is beszélt

Magyar Péter határozott kijelentést tett: nincs alku!

VIDEÓ
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
Miért köhög az ország: járvány vagy csak nátha? Oroszi Beatrix, Inforádió, Aréna
Elfogy a magyar Kárpátalján? Brenzovics László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.09. péntek, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orbán Viktor szerint saját maguktól dolgoztak ilyen kiválóan az aranykonvoj-ügyben a hatóságok

Orbán Viktor szerint saját maguktól dolgoztak ilyen kiválóan az aranykonvoj-ügyben a hatóságok

Az aranykonvojügyben eljáró hatóságok kormányzati utasítás nélkül is kiválóan tették a dolgukat - írta Orbán Viktor volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke az MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem elég a jó sztori és a halászlé: Baján is újra kell rakni a vidéki turizmus alapjait

Nem elég a jó sztori és a halászlé: Baján is újra kell rakni a vidéki turizmus alapjait

Nemrég a halászlé fővárosában néztük meg közelebbről, mit jelent a vidéki turizmus egy konkrét város életében.

BBC
Business Sport Travel Science
Firing squad execution to be livestreamed, Pentagon says

Firing squad execution to be livestreamed, Pentagon says

Pete Hegseth says the execution will be public, but a legal expert says the "unprecedented" decision is on "uncertain legal terrain".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 9. 13:10
Megvan, ki lesz az új képviselő a Fidesz-frakcióban Orbán Balázs helyett
2026. október 9. 12:58
Legionella baktérium van a kórház vizében Kisvárdán
×
×