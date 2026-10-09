Ismételten kihallgatták Bús Balázst az NKA-üggyel kapcsolatban

Újra kihallgatta Bús Balázs korábbi fideszes óbudai polgármestert az ügyészség csütörtökön – nyilatkozta a politikus ügyvédje a Magyar Nemzetnek.

Az ügyvéd arról tájékoztatta a lapot, hogy a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnöke részletes vallomást tett, és minden kérdésre válaszolt.

A hatóság hűtlen kezeléssel gyanúsította meg Bús Balázst az NKA-ügyben, majd egy hónappal később az óbudai korrupciós ügyben is. Az ügyészség szerint 150 millió forint kenőpénzt vett át polgármesterként.

A politikus szabadlábra helyezés, illetve enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására irányuló indítványát a bíróság elutasította, október 25-ig tehát biztosan a szegedi Csillag börtönben marad. Ügyvédje szerint aznap jár le a letartóztatás meghosszabbításának határideje, addig az ügyészségnek, illetve utána a bíróságnak döntenie kell. Álláspontja szerint semmi sem indokolja a volt NKA-alelnök további fogva tartását.