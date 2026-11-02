Kommunikációs közbeszerzések: megszólalt a belügyminiszter

A tárcavezető bejegyzésében azt írta, az új kommunikációs és médiabeszerzési keretmegállapodás tervezetéről a reklám-, média-, PR- és rendezvényszervezési piac meghatározó szakmai szervezeteinek képviselőivel egyeztettek.

A konzultáción számos fontos szakmai kérdés került napirendre, a többi között a reklám- és médiaügynökségi feladatok együttes vagy külön beszerzése, a kreativitás és a minőség nagyobb súlya az ajánlatok értékelésében, az árbevételi és referenciakövetelmények arányossága, az árazási modellek, a médiakedvezmények és az árindexálás lehetőségei, valamint az adatbázisokra vonatkozó követelmények és a pénzügyi biztosítékok észszerűsítése.

A cél világos: olyan közbeszerzési rendszer kialakítása, amelyben több piaci szereplő versenyezhet, a szakmai teljesítmény valóban számít, és a közpénzek felhasználása átláthatóbbá és hatékonyabbá válik – emelte ki Pósfai Gábor.

Hozzátette, a szakmai párbeszéd nem ér véget a konzultációval. Az NKOH és az NRÜ munkatársai a beérkezett észrevételeket értékelik és indokolt esetben beépítik a végleges közbeszerzési feltételek kialakításába.

Szerdán a rendezvényszervezői ágazat képviselőivel folytatódik az egyeztetés – jelezte a miniszter.