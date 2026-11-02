15 körözés volt ellene érvényben, a nem becsatol biztonsági öv miatt bukott le

A jármű vezetője és három utasa nem használta a biztonsági övet, ezért a rendőrök ellenőrizni szerették volna a járművet. Az autó vezetője azonban nem állt meg a rendőri jelzésre és menekülni kezdett.

Az autót a rendőrök az egész város terültén és az M1-es autópálya rövid szakaszán is követték. A sofőr végül egy álló rendőrgépkocsinak ütközött. Kiszállt a járműből és megpróbált elfutni, de a rendőrök elfogták.

Kiderült, hogy 15 körözés volt érvényben különböző hatóságok részéről a férfi ellen, pozitív lett az alkohol és kábítószer gyorstesztje, emellett nem rendelkezett érvényes vezetési jogosultsággal.

A férfival szemben szabálysértési- és büntetőeljárást is indítottak.