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Rendőr, rendőrautó, illusztráció.
Nyitókép: Police.hu

15 körözés volt ellene érvényben, a nem becsatol biztonsági öv miatt bukott le

Infostart / MTI

Többszörösen körözött férfit üldöztek autóval a rendőrök vasárnap délelőtt Győrben és az M1-es autópálya egy szakaszán. A járművet vezető férfit végül elfogták és őrizetbe vették - tudatta a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság hétfőn a police.hu oldalon.

A jármű vezetője és három utasa nem használta a biztonsági övet, ezért a rendőrök ellenőrizni szerették volna a járművet. Az autó vezetője azonban nem állt meg a rendőri jelzésre és menekülni kezdett.

Az autót a rendőrök az egész város terültén és az M1-es autópálya rövid szakaszán is követték. A sofőr végül egy álló rendőrgépkocsinak ütközött. Kiszállt a járműből és megpróbált elfutni, de a rendőrök elfogták.

Kiderült, hogy 15 körözés volt érvényben különböző hatóságok részéről a férfi ellen, pozitív lett az alkohol és kábítószer gyorstesztje, emellett nem rendelkezett érvényes vezetési jogosultsággal.

A férfival szemben szabálysértési- és büntetőeljárást is indítottak.

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