Koronavírus: emlékezésről és elszámoltatásról beszélt a miniszter

A koronavírus-járvány áldozatairól emlékezett meg szombati Facebook-posztjában az egészségügyi miniszter.

Hegedűs Zsolt azt írta: Magyarországon a nyilvántartások szerint 49 124 ember halt meg a koronavírus-járványhoz kapcsolódóan. A Magyar Orvosi Kamara által összeállított emléklista egy 2023-as összesítés szerint 84 elhunyt egészségügyi dolgozót tartalmaz, de a tényleges szám ennél magasabb is lehetett - tette hozzá.

A miniszter közölte, hogy pénteken a kiskunhalasi, a koronavírus-járvány idején felépített mobil kórházban tett látogatást, amely ma már szinte teljesen üres, és jelenlegi állapotában nem alkalmas a feladatára.

"Még találtunk kibontatlan dobozokat, lélegeztetőgépek tartozékait, állványokat és különböző egészségügyi eszközöket. A legmeghatóbbak azonban a falakon ott maradt köszönőlevelek voltak. Emberi sorsok, félelem, remény, hála és az egészségügyi dolgozók emberfeletti munkájának emlékei" - fogalmazott.

Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a mobilkórházban megmaradt egészségügyi eszközöket és tárgyakat felmérik, hogy amit lehet, szakszerűen újrahasznosítsák, ne vesszenek kárba értékek.

"November 1-jén, amikor országszerte gyertyát gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére, gondoljunk a Covid-járvány közel 50 ezer magyar áldozatára, köztük az életüket vesztett egészségügyi dolgozókra is" - írta a miniszter, hozzátéve: orvosokra, ápolókra, mentősökre, egészségügyi munkatársakra, akik mások életéért dolgoztak, és közben a sajátjukat veszítették el. Emlékük tiszteletet és hálát érdemel - húzta alá.

Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arra is, hogy a járvány idején mintegy 300 milliárd forint közpénzt költöttek egészségügyi eszközök, főként lélegeztetőgépek beszerzésére. A berendezések jelentős része soha nem került a betegellátásba, több készülék hibásnak vagy alkalmatlannak bizonyult - mutatott rá, jelezve: a beszerzésekkel összefüggésben költségvetési csalás, pénzmosás és hűtlen kezelés gyanújával is indultak büntetőeljárások.

Úgy fogalmazott: miközben családok gyászolták szeretteiket, és egészségügyi dolgozók küzdöttek az emberéletekért, egyes közvetítő cégek hatalmas nyereséghez jutottak.

"A vizsgálatoknak minden részletre ki kell terjedniük! Ki döntött a beszerzésekről? Kik gazdagodtak meg? Miért vásároltak ilyen mennyiségben olyan gépeket, amelyeket végül nem használtak fel, vagy amelyek alkalmatlannak bizonyultak?" - sorolta a kérdéseket, kiemelve: meg kell találni és el kell számoltatni azt, aki a járványból és az emberi tragédiákból törvénytelenül húzott hasznot.

"Mert a Covid áldozatai nem puszta statisztikai adatok voltak. Édesanyák, édesapák, nagyszülők, barátok, kollégák és gyógyító emberek voltak" - írta a miniszter, hozzátéve: az áldozatoknak emlékezettel, az egészségügyi dolgozóknak megbecsüléssel, a társadalomnak pedig igazsággal és elszámoltatással tartoznak.