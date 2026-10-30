Új minisztérium létrehozását sürgeti a Mi Hazánk

Önálló munkaügyi minisztérium létrehozását sürgette pénteki budapesti sajtótájékoztatóján a Mi Hazánk Mozgalom szakpolitikusa. Lantos János, az ellenzéki párt munkaügyi kabinetjének vezetője úgy értékelt: a kormány mostohagyerekként kezeli a munkaügyet.

A politikus a létrehozandó tárca egyik első feladatának egy olyan, új munka törvénykönyve megalkotását jelölte meg, amely a dolgozók és érdekképviseleteik számára a jelenleginél jóval bővebb jogokat biztosít. Hangsúlyozta:

a 2012-es szabályozás életbe léptetésével és azóta is jelentősen csorbult például a dolgozók sztrájkjoga, ahogy csökkent annak a lehetősége is, hogy a munkavállalók beleszóljanak az őket érintő kérdésekbe.

Lantos János arról beszélt: a jogalkotás folyamata egy-két évet is igénybe vehet, jelenleg azonban nem látják a kormányzat részéről az erre mutató szándékot.

A politikus egyben sürgette, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium mihamarabb teremtsen egyértelmű helyzetet a tárca irányítása alá tartozó, megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató KÉZMŰ-ERFO-FŐKEFE cégcsoportnál, ahol szerinte bizonytalanságban tölti napjait 8-9 ezer, hasznos munkát végző, de a piacon legfeljebb nagy nehézségekkel elhelyezkedni tudó ember.