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Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Új minisztérium létrehozását sürgeti a Mi Hazánk

Infostart / MTI

A párt szerint a kormány nem kezeli súlyának megfelelően a munkaügyet, ezért egy szaktárca létrehozását javasolják.

Önálló munkaügyi minisztérium létrehozását sürgette pénteki budapesti sajtótájékoztatóján a Mi Hazánk Mozgalom szakpolitikusa. Lantos János, az ellenzéki párt munkaügyi kabinetjének vezetője úgy értékelt: a kormány mostohagyerekként kezeli a munkaügyet.

A politikus a létrehozandó tárca egyik első feladatának egy olyan, új munka törvénykönyve megalkotását jelölte meg, amely a dolgozók és érdekképviseleteik számára a jelenleginél jóval bővebb jogokat biztosít. Hangsúlyozta:

a 2012-es szabályozás életbe léptetésével és azóta is jelentősen csorbult például a dolgozók sztrájkjoga, ahogy csökkent annak a lehetősége is, hogy a munkavállalók beleszóljanak az őket érintő kérdésekbe.

Lantos János arról beszélt: a jogalkotás folyamata egy-két évet is igénybe vehet, jelenleg azonban nem látják a kormányzat részéről az erre mutató szándékot.

A politikus egyben sürgette, hogy a Szociális és Családügyi Minisztérium mihamarabb teremtsen egyértelmű helyzetet a tárca irányítása alá tartozó, megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató KÉZMŰ-ERFO-FŐKEFE cégcsoportnál, ahol szerinte bizonytalanságban tölti napjait 8-9 ezer, hasznos munkát végző, de a piacon legfeljebb nagy nehézségekkel elhelyezkedni tudó ember.

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