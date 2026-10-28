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Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Tanács Zoltán az InfoRádióban: bővítenék a Gondosóra szolgáltatásait hosszabb távon

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Féláron működtetik tovább a programot, amelyben okosabb készülékek is lesznek – mondta el az InfoRádióban Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, aki korábban bejelentette: a Gondosóra 2027. január 1-jétől jelentősen alacsonyabb költséggel, állami szereplők közreműködésével működik tovább.

Tanács Zoltán elmondta: a Gondosóra programban a felhasználók számára remélhetőleg nem lesz érzékelhető változás január elsejétől, ez az egyik legfontosabb üzenet, ugyanis az eredeti kormányzati szándék és szerződéses megállapodások szerint idén év végével véget ért volna a gondoskodó program.

„Az előző kormány nem gondoskodott a program meghosszabbításáról, új közbeszerzés elindításáról, vagy bármiféle tárgyalások előkészítéséről, hogy hogyan menne tovább ez a szolgáltatás januártól”

– szögezte le a miniszter.

Hozzátette: az elmúlt hónapokban megfeszített erővel dolgoztak azon, hogy ez a szolgáltatás januártól is zökkenőmentesen mehessen tovább, méghozzá úgy, hogy az eredeti, vagyis eddig érvényes költségszintnél lényegesen kedvezőbb áron tudja ezt az állam igénybe venni.

„Becsléseink szerint féláron fogjuk ezt a szolgáltatást nyújtani. A szolgáltatások színvonalát tekintve pedig a következő évben tervezünk egy alapos felülvizsgálatot, szeretnénk, hogyha minél több honfitársunkhoz eljuthatna ez a szolgáltatás, akik ténylegesen használják ezt”

– hangsúlyozta.

Kiemelte: jelenleg körülbelül egymillió gondosóra van kiosztva, de ezek közül aktívan, napi szinten körülbelül 600 ezer gondosórát használnak. Szeretnék ezt a számot felülvizsgálni, visszagyűjteni azokat a gondosórákat, amiket nem használnak, és eljuttatni olyanokhoz, akik ezt szeretnék igénybe venni.

„A szolgáltatások körét hosszabb távon bővíteni szeretnénk, valószínűleg lesznek okosabb készülékek is a programban, illetve szeretnénk egy olyan applikációt is az egész köré fejleszteni, ami további funkciókkal tudja majd kiszolgálni a felhasználókat”

– emelte ki. Hozzátette, hogy a költségcsökkentés nem fog a biztonságos szolgáltatás rovására menni.

A következő hónapokban elmondása szerint elsősorban arra fókuszálnak, hogy a szolgáltatás zökkenőmentesen átadásra kerüljön a mostani külső szolgáltatótól az új működési struktúrába. A szolgáltatások fejlesztését, további kiterjesztésének koncepcióját a következő év első felében tervezik elvégezni.

„Szerintem a következő év második felétől már új szolgáltatásokkal is találkozhatnak majd az érintettek.

Többféle dologban gondolkodunk. A technológia az elmúlt négy évben, mióta ez a program elindult, jelentősen fejlődött, többféle eszköz elérhető már, amelyek nemcsak egy egyszerű riasztásra alkalmasak, hanem akár összekapcsolhatók lehetnek más okos, az egészségünket figyelő, monitorozó, támogató eszközökkel, vérnyomásmérővel, véroxigénszintmérővel, pulzusmérővel, lehetne olyan funkciókkal gazdagítani ezt a rendszert, amik az egészségmegőrzést, a prevenciót támogatják” – mondta el.

Ezeknek a pontos koncepcióját a következő év első felében fogják majd kidolgozni, és reményeik szerint folyamatosan tudnak új szolgáltatások megjelenni.

„Én arra biztatok mindenkit, hogy használja a szolgáltatást. Nyilván sokak családjában van ilyen, volt, akinél már életet mentett, vagy nehéz helyzetből segítette ki bajba került honfitársainkat”

– mondta.

Hozzátette: nem fordulhat elő a Tisza-kormány alatt, hogy bárki valaha politikai célú üzenetekkel keresse meg a felhasználókat akár e-mailben, akár a Gondosórán keresztül. Tudjuk, hogy sokakat ez tartott vissza az eszköz használatától.„ Én azt szeretném üzenni mindenkinek, hogy nyugodtan bízza rá magát az eszközre, hogyha baj van, akkor ezen keresztül nyugodtan tud segítséget kérni és érkezni fog a segítség” – mondta Tanács Zoltán az InfoRádióban.

A cikk Gyulai Péter interjúja alapján készült.

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Tanács Zoltán az InfoRádióban: bővítenék a Gondosóra szolgáltatásait hosszabb távon

Tanács Zoltán az InfoRádióban: bővítenék a Gondosóra szolgáltatásait hosszabb távon
Féláron működtetik tovább a programot, amelyben okosabb készülékek is lesznek – mondta el az InfoRádióban Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter, aki korábban bejelentette: a Gondosóra 2027. január 1-jétől jelentősen alacsonyabb költséggel, állami szereplők közreműködésével működik tovább.
 

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