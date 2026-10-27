Gondosóra: hatalmas változás jön

„A 2026-os, 26,8 milliárd forintos működési támogatás helyett jövőre mintegy 13 milliárd forintból biztosítjuk a szolgáltatást, továbbra is a nap 24 órájában, a hét minden napján” – írta Tanács Zoltán.

A tudományos és technológiai miniszter szerint

„A diszpécserek toborzása és képzése már zajlik. A több mint egymillió felhasználónak és hozzátartozóiknak nincs teendőjük az átállással kapcsolatban: a szolgáltatás folyamatosan működik tovább.”

A poszthoz mellékelt videóban kiemelte: a korábban jelentősen túlárazott szolgáltatást a költségvetés feléből tudják a jelenlegihez hasonló színvonalon ellátni, az elmúlt hetekben, hónapokban pedig az átállás feltételének megteremtésén dolgoztak.

Emlékeztetett arra, hogy a Gondosóra programmal kapcsolatban már megtették a szükséges feljelentéseket. A tárca vizsgálata szerint többszörös túlárazásokat találtak a programban, sokmilliárdos nagyságrendű az államot ért kár.