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Kilépnek a Fideszből, megszűnt a Fidesz–KDNP-frakció a közgyűlésben Győrben

Infostart / MTI

Korábban többségben voltak, most szétesett a Fidesz–KDNP frakciója Győrben. Ezzel együtt nem szavazták meg a közgyűlés feloszlatásának napirendre vételét.

Megszűnt a Fidesz–KDNP-frakció a győri közgyűlésben, miután nyolc képviselő a csütörtöki ülésen bejelentette, hogy kilép a képviselőcsoportból, lemond párttagságáról a Fideszben, és Csak Győr néven új képviselőcsoportot alakít.

Két képviselő megalakította a KDNP-frakciót.

Laczkovits-Takács Tímea, a Fidesz-KDNP korábbi frakcióvezetője elmondta, hogy a Csak Győr-frakció tagja Szeles Szabolcs, Fűzy András, Boncsarovszky Péter, Huszár Gábor, Kovács Tamás, Szabó Jenő, Diligens Tibor. A frakcióvezetői feladatot Laczkovits-Takács Tímea látja el.

Nagy Richárd László (KDNP) bejelentette, hogy megalakítják a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) kétfős frakcióját, amelynek vezetői tisztségét ő tölti be, másik tagja pedig Prédlné Németh Margit.

Pintér Bence (Tiszta Szívvel a Városért) polgármester napirend előtt közölte, kész együttműködni az új frakcióval, amennyiben az valóban megújul, ugyanakkor jelezte, hogy

a jelenlegi testület végleg elvesztette legitimitását, így a polgármester javasolta, hogy vegyék napirendre a közgyűlés feloszlását. A képviselők 8 igen és 8 ellenszavazattal ezt elutasították.
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Kezdőlap    Belföld    Kilépnek a Fideszből, megszűnt a Fidesz–KDNP-frakció a közgyűlésben Győrben

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