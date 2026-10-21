Könnyebben elérhető háziorvos, rövidebb várakozás, korszerűbb diagnosztika – itt vannak az egészségügyi költségvetés főbb célkitűzései

Több szakember, könnyebben elérhető háziorvos, rövidebb várakozás, korszerűbb diagnosztika, biztosabban hozzáférhető gyógyszerek és emberibb, biztonságosabb betegellátás – ezek a 2027-es egészségügyi költségvetés legfőbb célkitűzései a tárca tájékoztatása szerint – számolt be róla a Portfolio.

„Büszkeséggel és örömmel tölt el, hogy a kampányban megtett egyik legfőbb ígéretünket, miszerint 500 milliárd forinttal növeljük az egészségügyi költségvetést, meg fogjuk valósítani” – mondta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Hozzátette: „működő, emberséges, biztonságos és betegközpontú egészségügyet teremtünk, ahol megbecsüljük a dolgozókat, ahol a betegek könnyebben jutnak háziorvoshoz, rövidebb ideig várnak vizsgálatra és műtétre, korszerűbb gyógyszerekhez és kezelésekhez férnek hozzá, és méltóbb körülmények között gyógyulhatnak. Külön öröm a számomra, hogy végre teljesíthetjük a szakdolgozói béremelést, amivel kifejezhetjük megbecsülésünket az ápolóknak és más egészségügyi dolgozóknak.”

A kórházi körülmények átfogó javításának része a betegélelmezés korszerűsítése is: 10 milliárd forintos keretösszegből fejlesztik a kórházi étkeztetést. 176 új, korszerűen felszerelt mentőautó áll szolgálatba, ami növeli a reagálóképességet és csökkenti a kiérkezési időt. A korszerűbb mentőállomások mellett további 2 milliárd forintot fordít a kormány a katasztrófahelyzetekben bevethető speciális mentőjárművekre, valamint közel 1 milliárd forinttal növeli a légimentés működési finanszírozását.

A nagy értékű gyógyszerek finanszírozására 86,7 milliárd, a gyógyszertámogatási keretre pedig 38 milliárd forint többletforrás jut.

Összesen 9,7 milliárd forint többletforrás jut a speciális ellátások és a gyógyászati segédeszközök támogatására.

Új CT- és MR-berendezések beszerzésére 19,7 milliárd forintot biztosít a kormány, további 4 milliárd forint pedig a vizsgálatok elérhetőbbé tételét szolgálja.

Azért, hogy hamarabb szabaduljanak meg a betegek a fájdalomtól, és a műtéti várakozási idők érdemi csökkentése érdekében 18,9 milliárd forintos többletforrásból október közepével indul a várólista-csökkentő program, amelynek első fázisában a térd- és csípőprotézis-műtétek számának növelésére fókuszál.

A szakdolgozói béremelés nem orvosi munkakörökben 123 ezer dolgozót érint. Az emelés átlagosan 15 százalékos, a személyi jövedelemadó csökkentésével együtt pedig akár a 17 százalékot is elérheti.