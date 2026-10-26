Négy területen bírálta a Tisza terveit a Fidesz képviselője

Az ellenzéki politikus arról beszélt: bár a 2027-es költségvetésről szóló törvényjavaslatot még nem nyújtotta be a kormány a parlamentnek, de a miniszterelnök és a pénzügyminiszter eddigi nyilatkozatai alapján 18 adóbejelentést, illetve adóemelést összesítettek.

A képviselő fiatalellenesnek nevezte a kormány terveit, arra hivatkozva, hogy a korábbi kormány által bevezetett 3 százalékos fix kamatozású Otthon Start kölcsön helyett a Tisza-kabinet bevezetné a Wekerle Plusz programot, amelyben 5 százalékos kamattal lehetne hitelt felvenni. Jelezte: egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű hitel esetén a havi törlesztőrészlet 237 ezerről 292 ezer forintra növekedne, ami 16 millió forintos növekményt jelent a teljes hitelösszegnél.

Palóc André szerint a kormány által ismertetett javaslatok munkahelyellenesek is, mert majd 1000 milliárd forintnyi tervezett többlet terhet tartalmaznak, ennyit vennének el a vállalkozásoktól. Hozzátette: a társasági adót kétharmaddal történő megemelése 700 ezer munkahelyet érinthet.

A KSH és a GKI adataira, valamint az eddig nyilvánosságra került gyárbezárásokkal kapcsolatos hírekre hivatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy a beruházások jelentős visszaesést mutatnak, megállt az építőipar, és a vállalkozások 14 százaléka tervez létszámcsökkentést a következő három hónapban.

A fideszes képviselő szerint a kormány költségvetési terve édesanya- és nőellenes is, mert elveszi a korábbi kabinet által 2027-től bevezetni tervezett szja-mentességét a 40-50 év közötti kétgyermekes anyáktól. Ez az intézkedés most 110-120 ezer nőt érint, a következő három év alatt pedig nagyjából 420-460 ezer olyan nő van, aki a Tisza döntése következtében nem kapja meg az szja-mentességét - hangsúlyozta.

A költségvetés dolgozóellenességéről és nyugdíjasellenességéről szóló állítását azzal indokolta: a minimálbért keresőket átverte a kormány, és számos ágazat dolgozói, így a rendőrök és kulturális szféra dolgozói sem kapják meg a jövőre a korábban ígért béremelést, a nyugdíjasoknak pedig nem adják oda a 14. havi nyugdíj következő heti részletét.

Bírálta az árrésstop és a védett üzemanyagár kivezetését, szerinte ez jelentős költségnövekedést okozni, elősorban a családoknak és a nyugdíjasoknak.

Arra a kérdésre, mi a véleménye arról, hogy Orbán Viktor, a Fidesz elnöke nem vett részt a párt október 23-i megemlékezésén Budapesten, hanem Párizsban volt, Palóc André azt mondta: a pártelnök nem mondott beszédet a rendezvényen, nem volt része a programnak. Hozzátette: Orbán Viktor magánúton vett részt, amit országgyűlési képviselőként nem kíván kommentálni.

„Párizst én is kedveltem, mikor volt szerencsém ösztöndíjjal ott tanulni. Értem, ha valaki oda elmegy a családjával egy hétvégére” – jegyezte meg.