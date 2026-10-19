Több éven át, fokozatosan vezetik be a nyugdíjas SZÉP-kártyát, jönnek az emelések

Mint Magyar Péter miniszterelnök Országgyűlésben elmondott költségvetés-bemutató beszédéből kiderült, döntöttek a Tisza Párt választási ígéreteiben szereplő nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetéséről.

A gyógyszerre, élelmiszerre és pihenésre fordítható juttatás nem egyszerre érkezik majd, hanem

négy év alatt, 2027-től 2030-ig fokozatosan vezetik be.

Az a 2,2 millió érintett juthat hozzá, akinek havi félmillió forint alatt van a nyugdíja.

További részleteket a kormányfő nem közölt, csak azt, hogy a nyugdíjas SZÉP-kártya bevezetésére 90 milliárd forintot tartalmaz majd a jövő évi költségvetés, és hogy az intézkedés összefügg több más, az időseket érintő ellátással.

Ilyen például, hogy kifizeti jövőre a kormány a 13. havi nyugdíj teljes összegét, a 14. havi nyugdíj első heti összegét és minden nyugdíjasnál sor kerül az éves rendes emelésre. Több mint négyszeresére emelkedik a minimálnyugdíj (a jelenlegi 28 500 forintról 120 ezer forintra), illetve sávosan megemelik az alacsonyabb összegű nyugdíjakat is. Ez 455 ezer nyugdíjast érint.

Jövő év január 1-jétől megduplázzák az időskorúak járadékát is: ez olyan, nyugdíjnak nem minősülő ellátás, amelyet azok kaphatnak, akik betöltötték az öregségi nyugdíjkorhatárt, de nem szereztek elegendő szolgálati időt saját jogú nyugdíjhoz, vagy nagyon alacsony a nyugdíjuk.

Az nem derült ki, hogy mit terveznek a jövőre esedékes 14. havi nyugdíj második heti összegével.

A 2027-es költségvetésben az elhangzottak szerint nyugdíjellátásokra 123 milliárd forintot különítettek el, míg a nyugdíjasokat érintő intézkedésekre összesen 449 milliárd forintot fordítanak.