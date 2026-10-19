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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 28-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

„A kormány egy év alatt teljesíti 4 év vállalásainak nagy részét” – Magyar Péter maratoni beszéde a parlamentben

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9 százalékra csökkentik a minimálbér szja-ját. Mindenkinek csökken az adója 680 ezer forintos bér alatt, ezzel 250 milliárd forintot hagynak 2,5 millió embernél, ez átlagosan évi 240 ezer forintos plusz jövedelmet jelent. Tartson velünk percről percre!

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött a parlament hétfői munkanapja, ebben a hosszú felszólalásban ígérte bemutatni a 2027-es költségvetés fő számait, és a 2026-os büdzsé módosított változatát.

Szónoklatának tárgyát az „igazságosság és fejlődés” jelszavú költségvetés tette ki tehát.

Bevezetés

Bejelentette, hetek, hónapok alatt készült el a dokumentum, amelyről októberben szavazni is fognak a Tisztelt Házban.

Megerősítette: szónoklata hosszú lesz még hozzá képest is, de rövidebb, mint az elmúlt 16 év.

A tervezetet a kormány állította össze a Pénzügyminisztérium koordinálásával, de emberek milliói állnak mögötte a miniszterelnök közlése szerint.

Magyar Péter azt mondta, ettől a költségvetéstől gyarapodó, büszke, magabiztos ország lesz Magyarország, jóvétátelt jelent majd az elmúlt 16 évnyi Orbán-rendszer után.

Ezt követően társadalmi csoportokat sorolt hosszan (tanárok, fiatalok, gazdák, egészségügyi dolgozók, csecsemők, szociális dolgozók), akik áldozata és helytállása hozta el idáig az országot, de akiket a korábbi kormány csak kihasznált, most viszont mind előreléphetnek az „ordító és felháborító igazságtalanságok” után.

Szerinte a fideszes képviselők pontosan tudták, hogy sokkal nagyobb a hiány, mint amivel a könyvekben átadták az ország irányítását, nem volt közöttük senki, akinek megszólalt volna a lelkiismerete; és miközben a kasszát kiürítették, a gazdaságot is földbe állították, a térség államai közben haladtak.

Bejelentette: a kormány egy év alatt teljesíti 4 év vállalásainak nagy részét.

Részletek

Ami az intézkedéseket illeti a költségvetés alapján:

  • 9 százalékra csökkentik a minimálbér szja-ját.
  • Mindenkinek csökken az adója 680 ezer forintos bér alatt, ezzel 250 milliárd forintot hagynak 2,5 millió embernél, ez átlagosan évi 240 ezer forintos plusz jövedelmet jelent.
  • Megduplázzák a családi pótlékot január 1-jével. 1,6 millió gyermek után jár kétszer akkora támogatás, mint eddig. Egy egygyermekes család csaknem 150 ezer forinttal kap többet egy évben. Egy háromgyermekes család évente 576 ezer forinttal kap többet.
  • Megőrzik a 25 éven aluliak szja-mentességét.
  • Megmarad az anyák eddigi adómentessége is havi 1 millió forintos bruttó keresetig, a kormány szerint ez igazságos. E fenti változások 500 milliárd forinttal javítják a családok helyzetét az idei évhez képest, 1 millió család jár jobban.

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Kezdőlap    Belföld    „A kormány egy év alatt teljesíti 4 év vállalásainak nagy részét” – Magyar Péter maratoni beszéde a parlamentben

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„A kormány egy év alatt teljesíti 4 év vállalásainak nagy részét” – Magyar Péter maratoni beszéde a parlamentben
megduplázzák a családi pótlékot

„A kormány egy év alatt teljesíti 4 év vállalásainak nagy részét” – Magyar Péter maratoni beszéde a parlamentben
9 százalékra csökkentik a minimálbér szja-ját. Mindenkinek csökken az adója 680 ezer forintos bér alatt, ezzel 250 milliárd forintot hagynak 2,5 millió embernél, ez átlagosan évi 240 ezer forintos plusz jövedelmet jelent. Tartson velünk percről percre!
 

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Magyar Péter: 9 százalék lesz az szja a minimálbérig 2027-től

Magyar Péter: 9 százalék lesz az szja a minimálbérig 2027-től

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a parlamentben most mutatja be a Tisza-kormány első, teljes egészében saját maga által kidolgozott költségvetésének alapelveit, amelyet „az igazságosság, a fejlődés és az ország újjáépítésének büdzséjeként” jellemzett. A kormányfő szerint a korábbi 16 év gazdaságpolitikájával való szakításra van szükség, mivel az előzetesen vártnál is súlyosabb állapotban vették át az országot. A költségvetést még ezen a héten megküldik a Költségvetési Tanácsnak, az Országgyűlés elé pedig október végén terjesztik be. A bejelentést élőben közvetítjük.

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