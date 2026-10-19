„A kormány egy év alatt teljesíti 4 év vállalásainak nagy részét” – Magyar Péter maratoni beszéde a parlamentben

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött a parlament hétfői munkanapja, ebben a hosszú felszólalásban ígérte bemutatni a 2027-es költségvetés fő számait, és a 2026-os büdzsé módosított változatát.

Szónoklatának tárgyát az „igazságosság és fejlődés” jelszavú költségvetés tette ki tehát.

Bevezetés

Bejelentette, hetek, hónapok alatt készült el a dokumentum, amelyről októberben szavazni is fognak a Tisztelt Házban.

Megerősítette: szónoklata hosszú lesz még hozzá képest is, de rövidebb, mint az elmúlt 16 év.

A tervezetet a kormány állította össze a Pénzügyminisztérium koordinálásával, de emberek milliói állnak mögötte a miniszterelnök közlése szerint.

Magyar Péter azt mondta, ettől a költségvetéstől gyarapodó, büszke, magabiztos ország lesz Magyarország, jóvétátelt jelent majd az elmúlt 16 évnyi Orbán-rendszer után.

Ezt követően társadalmi csoportokat sorolt hosszan (tanárok, fiatalok, gazdák, egészségügyi dolgozók, csecsemők, szociális dolgozók), akik áldozata és helytállása hozta el idáig az országot, de akiket a korábbi kormány csak kihasznált, most viszont mind előreléphetnek az „ordító és felháborító igazságtalanságok” után.

Szerinte a fideszes képviselők pontosan tudták, hogy sokkal nagyobb a hiány, mint amivel a könyvekben átadták az ország irányítását, nem volt közöttük senki, akinek megszólalt volna a lelkiismerete; és miközben a kasszát kiürítették, a gazdaságot is földbe állították, a térség államai közben haladtak.

Bejelentette: a kormány egy év alatt teljesíti 4 év vállalásainak nagy részét.

Részletek

Ami az intézkedéseket illeti a költségvetés alapján:

9 százalékra csökkentik a minimálbér szja-ját.

Mindenkinek csökken az adója 680 ezer forintos bér alatt, ezzel 250 milliárd forintot hagynak 2,5 millió embernél, ez átlagosan évi 240 ezer forintos plusz jövedelmet jelent.

Megduplázzák a családi pótlékot január 1-jével. 1,6 millió gyermek után jár kétszer akkora támogatás, mint eddig. Egy egygyermekes család csaknem 150 ezer forinttal kap többet egy évben. Egy háromgyermekes család évente 576 ezer forinttal kap többet.

Megőrzik a 25 éven aluliak szja-mentességét.

Megmarad az anyák eddigi adómentessége is havi 1 millió forintos bruttó keresetig, a kormány szerint ez igazságos. E fenti változások 500 milliárd forinttal javítják a családok helyzetét az idei évhez képest, 1 millió család jár jobban.

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