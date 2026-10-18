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Akciós címkék ruhákon egy ruházati boltban.
Nyitókép: Unsplash

NKFH: sok esetben szerepel fals információ a ruhák címkéjén, nem árt figyelni

Infostart / MTI

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint visszatérő probléma, hogy a címkéken közölt információk sokszor nem egyeznek a valósággal, nem egyértelműen vagy pontatlanul tájékoztatják a vásárlókat.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) által vizsgált ruházati és háztartási textíliák 15 százalékánál a nyersanyag-összetételt feltüntető címkék nem a valóságnak megfelelő tájékoztatást adták a fogyasztóknak.

A hatóság csütörtöki közleménye szerint visszatérő probléma, hogy a textíliákon feltüntetett szálösszetétel nem minden esetben tükrözi a termék tényleges anyagát.

A vizsgálat célja elsősorban annak kiderítése volt, hogy a termékeken feltüntetett adatok megfelelnek-e a valóságnak, illetve előfordul-e ezekkel kapcsolatban megtévesztő vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.

A szakemberek 100 százalék viszkóztartalmúként jelölt női nyári ruhákat, valamint 100 százalék pamutként feltüntetett fehérneműket vizsgáltak. A laboratóriumi eredmények szerint három, 100 százalék pamutként jelölt alsónemű a pamut mellett 7,9-53,8 százalékban poliésztert is tartalmazott, ami meghaladta a megengedett 3 százalékos eltérést. Emellett három terméknél a magyar nyelvű címkézés sem felelt meg az előírásoknak, a szálösszetételt nem tüntették fel magyar nyelven, vagy azt helytelenül jelölték.

A tavalyi tapasztalatok is azt mutatták, hogy indokolt a textiltermékek ellenőrzése, ezért ezeket a hatóság folyamatosan figyelemmel kíséri

– áll a közleményben. A nyári időszakban elsősorban női ruházati termékek és fehérneműk kerültek a vizsgálat középpontjába, ősszel pedig pizsamákat, hálóingeket és egyéb pamut textíliákat ellenőriznek. A vizsgálat során a szakemberek többféle értékesítési csatornából származó termékeket ellenőriztek, így a minták között bevásárlóközpontokban, üzletláncokban, piacokon, szaküzletekben és webáruházakban forgalmazott textíliák is szerepeltek – közölte az NKFH.

Az ellenőrzés eredményei az NKFH weboldalán érhetők el, onnal tölthetők le.

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