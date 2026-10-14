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Nyitókép: Facebook/Józsefvárosi Önkormányzat

Elegük lett a Budapest belvárosában élőknek – zaklatás, kábítószer és félelem

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A drogkereskedelemre, utcai rendbontásokra és betörésekre panaszkodó civilek szerdán 17 órától a józsefvárosi Horváth Mihály téren tüntetnek. A Belügyminisztériumnak szánt petícióban több száz új rendőrt, állandó járőrözést és jogszabályi változtatásokat követelnek.

Egyre több lopás, társasházi betörés és nyílt utcai kábítószer-fogyasztás miatt tiltakoznak civilek október 14-én, szerdán a józsefvárosi Horváth Mihály téren – számolt be róla a Reakció. A demonstráció 17 órakor kezdődik.

A szervezők szerint Budapest egyes belvárosi közterületei gyakorlatilag „no-go zónává” váltak, ahol a kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás mellett a járókelők zaklatása is rendszeres problémát jelent.

Állításuk szerint sok lakó sötétedés után már nem mer egyedül közlekedni, bizonyos utcákat pedig nappal is igyekeznek elkerülni – írja az Index.

A petícióban legalább 500 fővel bővítenék az V–IX. kerületi rendőrkapitányságok létszámát, és általános rendvédelmi bérrendezést sürgetnek.

Állandó rendőri jelenlétet szeretnének többek között a Blaha Lujza téren, a Nyugati téren, az Oktogonon, a Rákóczi téren és a II. János Pál pápa téren, valamint éjszakai gyalogos járőrözést is követelnek.

A kezdeményezők szigorúbb fellépést sürgetnek a kábítószer-terjesztőkkel és -fogyasztókkal szemben, emellett az „üvegpipa árusításának jogszabályi tiltása” is szerepel a követelések között. Az ilyen eszközöket egyes kábítószerek, köztük a kristályként emlegetett szintetikus szerek fogyasztásához is használják.

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Kezdőlap    Belföld    Elegük lett a Budapest belvárosában élőknek – zaklatás, kábítószer és félelem

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