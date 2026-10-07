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Lángok és füst egy erdős-mezős háttér előtt.
Nyitókép: Unsplash

Lángok tomboltak az M5-ös mellett, ezt látták az autósok – képek

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A tűz gyorsan elterjedt a száraz növényzetben, nyolcvan tűzoltó dolgozott a lángok megfékezésén.

Száraz fű, erdő aljnövényzete és bozótos kapott lángra kedden délután az M5-ös autópálya 31-es kilométerénél, Ócsa közelében – számolt be róla Facebook-posztjában a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Mint írják, a tűz a kiszáradt vegetációban gyorsan és nagy területen terjedt, néhol a fák koronája is égett.

A legmagasabb riasztási fokozatban 10 járművel 45 hivatásos, és 9 járművel 35 önkéntes tűzoltó vett részt az oltásban. A lángok továbbterjedését vízsugarakkal és kézi szerszámokkal akadályozták meg. Összesen 10 hektárnyi terület égett le. Az erős füst rontotta a látási viszonyokat, emiatt lelassult az autópályán a közlekedés.

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