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Lakás és/vagy ház vétele és eladása.
Nyitókép: Getty Images/sakchai vongsasiripat

Támogatott lakhatás épül hátrányos helyzetűeknek Budapesten

Infostart / InfoRádió

A főváros közcélú adományként, ingyen adott használatba egy 14. kerületi telket, ahol a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány hat halmozottan hátrányos helyzetű ember számára teremt lakhatást egy családi házban. Az alapítvány ügyvezető kurátora, Simonics Benjámin az InfoRádióban elmondta: már beadták az építési engedélyhez szükséges terveket, így jövő tavasszal elkezdődhetnek a munkálatok.

A súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek a társadalomnak egy kis, de mégis jelentős csoportja, és az ő lakhatásuk ma kevésbé megoldott. Viszont a jogszabályokban létezik egy úgynevezett támogatott lakhatási szolgáltatás, ami biztosítható fogyatékos emberek számára is, és ez alapvetően egy közösségi, egyéni szükségletekre reagáló lakhatási forma – mondta el Simonics Benjámin, a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány ügyvezető kurátora az InfoRádióban, hozzátéve: jellemzően kis létszámú épületekben, lakásokban lehet ilyeneket létrehozni.

„Ez alapvetően egy nagyon közösséghez közeli megoldás, tehát ezek az emberek a mindennapok részeivé válhatnak, tudnak kapcsolódni a szomszédokhoz, a környező utcákhoz, az ellátásuk pedig alapvetően teljesen egyénre szabott, szükséglet alapú gondoskodást igényel. Ez egy igen korszerű szemlélet, és egy ilyen lakóotthont szeretnénk hat fő számára megépíteni” – mondta.

A szerződés aláírásához egy hosszú, sok éves folyamat vezetett.

Az érintett szülőközönség hamar felismerte, hogy mi lesz akkor, ha ők már nem lesznek, mi lesz majd később a felnőttkort elérő gyermekükkel, akiket jellemzően ma még ők gondoznak az otthonukban. Elkezdtek érdeklődni, hogy milyen szolgáltatások vannak jelenleg hazánkban, de kielégítő megoldást nem találtak. Elkezdtek különböző lehetőségeket felkutatni, amelyek közül az egyik a támogatott lakhatás.

„De sem a szülőközösségnek, sem az alapítványnak nincs ilyen jellegű profilja, úgyhogy teljesen nulláról kellett kezdeni az egyeztetéseket akár állami, akár önkormányzati szinten. A fővárosnak a lakhatási nehézségek megoldása az egyik kitűzött célja, így ebben a témában sikerült a fővárossal úgy egyeztetnünk, hogy felmerült egy telek felajánlása.

Ez Zugló területén van, így a szerződést meg kellett hogy előzze egy telekcsere a zuglói és a fővárosi önkormányzat között.

Rendezni kellett a tulajdoni viszonyokat is, és amikor ez mind megtörtént, akkor ezt a telket, amire ez a családi ház fel fog épülni, és ami már a főváros tulajdonában van, ingyenesen odaadományozta 15+5 évre a főváros az alapítványunknak” – mondta.

„Csütörtökön beadjuk az engedélyes tervdokumentációt, ami már konkrétan azt a tervet tartalmazza, ami alapján majd szeretnénk a kivitelezési tervet elkészíteni, és ezután már kezdődhet a kivitelezés. Erre a Fővárosi Szolidaritási Alapból különböző pályázatokban támogatást nyertünk el, így a munkák első fázisára is támogatást kapunk, úgyhogy

ha minden jól alakul, jövő tavasszal már elkezdődhet a kivitelezés első része”

– mondta el Simonics Benjámin, a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány ügyvezető kurátora az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Barkóczi Bence készítette.

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Kezdőlap    Belföld    Támogatott lakhatás épül hátrányos helyzetűeknek Budapesten

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