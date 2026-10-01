Vasúti változások a Rákoson történt baleset miatt

A közlemény szerint a munkálatok csütörtök este a felsővezeték bontásával kezdődnek, amit pénteken és szombaton a kisiklott és felborult kocsik daruzása, vasárnap pedig a felsővezeték helyreállítása követ. A balesetben megrongálódott vágányhálózat helyreállítása ezután még hetekig is elhúzódhat, de ez a személyszállító vonatok közlekedésére már nem lesz hatással.

A hétvégi munkálatok után, amennyiben minden az ütemterv szerint halad, hétfőn már zavartalanul indulhat meg az elővárosi és távolsági forgalom is az érintett vonalakon - olvasható a közleményben.

A Budapest-Hatvan-Miskolc fővonalon az aszódi és gödöllői S80-as vonatok, valamint a reggeli sűrítő isaszegi G80-as vonatok nem közlekednek, menetrendjük szerint az InterRégió vonatok állnak meg az érintett állomásokon. Ugyanakkor a Hernád-Zemplén és Tokaj InterCityk a teljes útvonalon közlekednek.

A Budapest-Újszász-Szolnok-Békéscsaba fővonalon az S60-as vonatok közül minden második, a Keletiből minden óra 20-kor, Sülysápról 55-kor induló nem közlekedik, megállási rendjük szerint a Z60-as vonatok állnak meg az állomásokon.

Továbbá a Budapest-Cegléd-Szolnok-Debrecen fővonalon a Nyugati pályaudvarról Debrecen felé induló Tokaj és Nyírség InterCityk Cegléd felé közlekednek, ezért megállnak Zuglóban, Kőbánya-Kispesten, Ferihegyen és Cegléden is.

Az S76-os vonatok Pilisvörösvár és Újpalota között változatlan menetrend szerint járnak, azonban terelve, Rákos helyett Kőbánya felső vasútállomásra érkeznek és onnan is indulnak – olvasható a közleményben.

A Budapest X. kerületében található Rákos vasútállomáson hétfő délután siklott ki és borult fel egy petróleumot szállító vasúti szerelvény két tartálykocsija, egy további tartálykocsi pedig veszélyesen megdőlt.

A baleset következtében az egyik kocsiból két négyzetméternyi területre petróleum szivárgott, az anyag kijutását a fővárosi hivatásos tűzoltók rövid idő alatt megszüntették, majd szerdán befejezték a sérült vagonokból a veszélyes anyag átfejtését más tartálykocsikba.