ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
369.13
usd:
328.77
bux:
139919.21
2026. október 1. csütörtök Malvin
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ribbon cutting ceremony. Scissors cut red ribbon. nRussian and NATO flag bluered on the background. start of a partnership concept
Nyitókép: Roman Didkivskyi / Getty

„A NATO ellen nem nyerhetnek” – a főtitkár nem veszi komolyan az orosz fenyegetőzést

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Moszkva kész teljes arzenálját – azaz nukleáris fegyvert is – bevetni, ha a NATO megpróbálja leválasztani róla a kalinyingrádi körzetet – figyelmeztette levélben a szövetséget Oroszország. A NATO elítélte a retorikát, de Mark Rutte főtitkár azt is hozzátette: nincs azonnali orosz fenyegetés.

Vlagyimir Putyin orosz elnök diplomatái kemény fenyegetést intéztek a NATO-hoz: szerdán levelet küldtek Brüsszelbe, amelyben azt állították: Moszkva információt kapott arról, hogy a szövetség el akarja szigetelni a földrajzilag különálló baltikumi területétől, a Kalinyingrádi körzettől.

A levél szerint a nyugatiak légi- és tengeri blokádra készülnek, ezért

a területe védelmében Oroszország teljes arzenálját – benne az atomfegyvereket – is kész bevetni.

A fenyegető hangnemű üzenetre Mark Rutte NATO-főtitkár válaszolt, azt közölve, hogy a NATO védelmi szövetség és hogy Oroszországnak „le kell állítania az atomfegyverrel való fenyegetőzést”. „Putyin tudja, hogy soha nem nyerhet”, ha közvetlenül a NATO-val megy szembe – tette hozzá, igyekezve minimalizálni a fenyegető üzenet súlyát.

Ami érdekes, hogy a főtitkár konkrétan nem tagadta az állítólagos blokádról szóló megjegyzéseket.

Moszkvában Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő szerint annyi történt, hogy „a már létező dokumentumok tartalmára emlékeztették a forrófejűeket Európában”.

A Kalinyingrádi körzet – a II. világháború végéig a Németországhoz tartozó Königsberg – a NATO szemében Moszkva előretolt katonai állása. Itt állomásozik az orosz balti flotta és atomtöltet hordozására alkalmas Iszkander rakéták is. Lengyel, balti és általában nyugati oldalról azt a forgatókönyvet vázolják fel, hogy Oroszország épp itt indíthat támadást, hogy összekösse Kalinyingrádot a szövetséges Fehéroroszországgal az úgynevezett Suwalki-korridoron keresztül.

A térképen ez alatt fekszik Lengyelország, felette pedig Litvánia. Egy ilyen manőverrel az oroszok elvágnák a NATO szárazföldi területétől a balti államokat, igaz északról – de már a tengeren keresztül – közel van Finnország és Svédország.

Ezek a NATO-tagállamok tartanak a leginkább a felvázolt, hamis zászlós orosz műveletektől, illetve ellenségesnek tartott lépésektől. Lengyelország fokozta légvédelmi készültségét a légterét megsértő drónok miatt, a dán fegyveres erők pedig zokon vették, hogy egy orosz hadihajó két fénygránátot lőtt ki egy, a Balti-tengeren felette haladó dán katonai helikopter felé.

Az orosz levélre reagálva Mark Rutte NATO-főtitkár hozzátette, hogy „nem veszi komolyan a fenyegetést, de persze válaszolnia kell”. Azt állította: az orosz erők havonta 43 ezer embert veszítenek el az ukrán fronton. Ukrajna sokkal jobban áll, mint tavaly és a szövetségeseknek fent kell tartani a katonai segítséget. A NATO-nak pedig nyugodnak kell maradnia és fokoznia védelmi befektetéseit – mondta.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    „A NATO ellen nem nyerhetnek” – a főtitkár nem veszi komolyan az orosz fenyegetőzést

oroszország

nato

kalinyingrád

mark rutte

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Ki mit nézhet meg az ügynökaktákban? – Cseh Gergő Bendegúz levéltár-igazgató az Arénában

Ki mit nézhet meg az ügynökaktákban? – Cseh Gergő Bendegúz levéltár-igazgató az Arénában

November 4. után azoknak is érdemes kikérniük a róluk vagy valamelyik családtagjukról szóló ügynökaktákat, akik ezt korábban már megtették, ugyanis az új törvény bővítette a jogosultak és a megismerhető adatok körét – mutatott rá az InfoRádió Aréna című műsorában Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. A megfigyeltek adatait azonban mások továbbra sem kapják meg.
Túl lehet-e tolni az elszámoltatást? – elemzők az Arénában a Tisztítótűzről

Túl lehet-e tolni az elszámoltatást? – elemzők az Arénában a Tisztítótűzről

Túl lehet-e tolni a Tisza-kormány Tisztítótűz elnevezésű elszámoltatási terveit? Mikor mondható sikeresnek az elszámoltatás? Erre a kérdésre is kereste a választ az InfoRádió Aréna című műsorában Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója és Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója.
 

Letartóztatták Hankó Balázst

Elrendelte Varga-Bajusz Veronika letartóztatását a bíróság

VIDEÓ
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.02. péntek, 18:00
Boczán Viktor
a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin embere üzent Magyarországnak, egyre nagyobb veszély leselkedik Európára - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Putyin embere üzent Magyarországnak, egyre nagyobb veszély leselkedik Európára - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Szerdán Moszkva atomcsapásokkal, illetve konvencionális támadásokkal fenyegette meg az Ukrajnát támogató európai országokat, ezzel párhuzamosan pedig egyre több NATO-vezető fejezi ki aggodamát az orosz hibrid hadviselés jelentette veszélyek miatt. Az ukrán légtérben egyre nagyobb számban jelennek meg a Gerány-4-es sugárhajtású kamikaze drónok, amiket a légvédelem jóval nehezebben tud lelőni. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli gáz-bejelentés érkezett a szomszédból: óriási építkezés indul, a magyarok is megérzik

Rendkívüli gáz-bejelentés érkezett a szomszédból: óriási építkezés indul, a magyarok is megérzik

Hamarosan új szakaszába lép a Szerbiát Romániával összekötő gázvezeték projektje.

BBC
Business Sport Travel Science
Tennessee halts executions after death row inmate Christa Pike survives hers

Tennessee halts executions after death row inmate Christa Pike survives hers

Christa Pike was transported to hospital after the failed attempts. Her condition remains unknown.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 1. 15:10
Nagy a katonai készülődés Prágában
2026. szeptember 30. 14:10
Szívesen visszatérne az EU-ba a brit kormányfő
×
×