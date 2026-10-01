„Túl sok minden történt” – Robbie Keane megtörte a csendet

Robbie Keane az elmúlt hónapokban tudatosan vonult vissza a nyilvánosságtól. A mindennapi edzői munka egyáltalán nem hiányzik neki: a Ferencváros előtt három éven át szinte folyamatosan dolgozott, az edzői szakma pedig szerinte állandó készenlétet és stresszt jelent. Most mentálisan is szüksége van a pihenésre – derül ki az interjúból.

Keane szerint a Ferencvárostól való távozásához „túl sok minden történt a klubnál”. Bár nagyon jól érezte magát, nagyszerű klubként tekint a zöld–fehérekre, Budapestet pedig megszerette, úgy érezte, megváltoztak a klub lehetőségei, ezért jobb, ha távozik. A fejezetet magában lezárta.

A bajnoki cím elvesztését sem elemezte utólag. Az előző idényben egyetlen pont döntött az ETO javára, Keane azonban játékosként sem rágódott azon, mi lett volna, ha másként alakul egy-egy döntés. A Ferencvárosnál sem akarta félbehagyni, amit elkezdett, de elfogadta, hogy így alakult. Ha újra döntési helyzetbe kerülne, ismét igent mondana a Ferencvárosnak – olvasható.

A Ferencváros glasgow-i, Celtic elleni 3–1-es győzelmét nem látta, csak az eredményt nézte meg a telefonján. Családjával jelenleg Spanyolországban él, ahol a kellemesebb időjárás mellett elsősorban pihenni szeretne.

Ez nem jelenti azt, hogy ne keresték volna. A Celtic és a Preston mellett számos más klub is érdeklődött iránta, de Keane nem érezte úgy, hogy azonnal újabb kihívásba kellene belevágnia. Mint mondta, rengeteg lehetősége volt, de csak akkor akar ismét kispadra ülni, amikor teljesen készen áll rá.

Mint mondta, továbbra is a legmagasabb szint elérése a célja. Ehhez azonban szerinte előbb a szükséges lépcsőfokokat kell sikerrel megtennie. A futballt közben követi, Bajnokok Ligája- és Európa-liga-mérkőzéseket is néz, de jelenleg már nem akar a nap huszonnégy órájában a labdarúgással foglalkozni. Most a pihenés időszaka van számára – jegyezte meg.