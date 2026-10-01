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Ezentúl fájó büntetést is kaphatnak a környezetkárosító nagyberuházók

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A kormány célra a friss rendelkezéssel, hogy bizonyos gazdaságfejlesztési célú kiemelt beruházásokkal kapcsolatban meghatározzon egy olyan időtartamot, amely alatt nem adható ki újabb engedély, ha a beruházó környezetvédelmi vagy természetvédelmi szabályokat sértett.

A Magyar Közlönyben megjelent szerda esti rendelet a debreceni, a gödi és az iváncsai akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó épületekre és infrastrukturális fejlesztésekre vonatkozik, és arról rendelkezik, hogy a környezetvédelmi vagy természetvédelmi szabályok megsértését megállapító hatósági döntés véglegessé válásától a jogsértő állapot megszüntetéséig, de

legalább a döntés véglegessé válásától számított 6 hónapig a beruházáshoz kapcsolódó építmény építésére építési engedély vagy létesítési engedély nem adható ki,

és ezt a már folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell – írja a frissen megjelent, csütörtöktől hatályos kormányrendelet nyomán a hvg.hu.

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Kezdőlap    Belföld    Ezentúl fájó büntetést is kaphatnak a környezetkárosító nagyberuházók

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