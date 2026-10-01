Ezentúl fájó büntetést is kaphatnak a környezetkárosító nagyberuházók

A Magyar Közlönyben megjelent szerda esti rendelet a debreceni, a gödi és az iváncsai akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó épületekre és infrastrukturális fejlesztésekre vonatkozik, és arról rendelkezik, hogy a környezetvédelmi vagy természetvédelmi szabályok megsértését megállapító hatósági döntés véglegessé válásától a jogsértő állapot megszüntetéséig, de

legalább a döntés véglegessé válásától számított 6 hónapig a beruházáshoz kapcsolódó építmény építésére építési engedély vagy létesítési engedély nem adható ki,

és ezt a már folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell – írja a frissen megjelent, csütörtöktől hatályos kormányrendelet nyomán a hvg.hu.