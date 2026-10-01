A britek szerint Iránnak köze volt a légitámaszpontjuknál történt incidenshez

Vasárnap hajnalban öt brit állampolgárságú, londoni lakhelyű férfit vettek őrizetbe fegyveres rendőrök a támaszpont mellett fekvő Whelford faluban, miután bejelentés érkezett arról, hogy a bázis felé három gyanús furgon közeledik.

Az öt fiatal férfit azóta feltételesen szabadlábra helyezték, és a rendőrség bejelentette, hogy a járművekben nem találtak robbanóeszközöket, bár „bizonyos mennyiségű benzint” lefoglaltak.

Burnham ugyanakkor a BBC rádiónak nyilatkozva szerdán úgy fogalmazott: „erőteljes jelek” utalnak arra, hogy Iránnak „szerepe volt” a Fairford mellett történt vasárnapi incidensben.

A munkáspárti kormányfő nem részletezte, hogy ezt a feltételezést milyen információk támasztják alá, sem azt, hogy milyen akció készülhetett a támaszpont ellen, csak annyit mondott, hogy a hatóságok „megfelelő időben” további részletekkel szolgálnak majd.

Ugyancsak részletek ismertetése nélkül elmondta, hogy a napokban összehívta a kormány különleges helyzetekben ülésező tanácskozó testületét (COBRA) az ügyben.

Arra a felvetésre, hogy Donald Trump amerikai elnök bírálta a támaszpont mellett őrizetbe vett gyanúsítottak szabadlábra helyezését, a brit miniszterelnök elmondta: az öt férfit „a lehetséges legszigorúbb feltételekkel” engedték szabadon.

Trump a héten a Fehér Házban, újságíróknak nyilatkozva meglepetésének adott hangot az öt gyanúsított elengedése miatt, és kijelentette, hogy ha rajta múlik, ő nem helyezte volna őket szabadlábra.

A vasárnapi incidens óta megjelent brit médiabeszámolók egyöntetűen azt valószínűsítik, hogy Irán próbálhatott végrehajtani terrortámadást az angliai légitámaszpont ellen, mivel az iráni konfliktus február végi kezdete után az amerikai légierő számos B-52-es és B-1 Lancer típusú hadászati nehézbombázója szállt le Fairfordon, és ezek a gépek is bekapcsolódtak az Egyesült Államok és Izrael által indított iráni hadműveletekbe.

Korábban a teheráni kormány közölte, hogy célponttá válik minden olyan külföldi légitámaszpont, ahonnan katonai repülőgépek szállnak fel Irán elleni támadások végrehajtására.

Irán londoni nagykövetsége ugyanakkor a héten éles hangú nyilatkozatban utasította vissza, hogy Teheránnak bármi köze lenne az angliai támaszpontnál történt incidenshez.