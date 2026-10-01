ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
369.35
usd:
329
bux:
139919.21
2026. október 1. csütörtök Malvin
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Andy Burnham új brit miniszterelnök, a kormányzó Munkáspárt elnöke beszédet mond a kormányfõi rezidenciánál, miután III. Károly király kormányalakítással bízta meg Londonban 2026. július 20-án. A volt manchesteri polgármester a kormányfõi tisztséget két évig betöltõ Keir Starmert váltja, aki június 22-én, belpolitikai viszályok hatására jelentette be távozási szándékát.
Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain

A britek szerint Iránnak köze volt a légitámaszpontjuknál történt incidenshez

Infostart / MTI

Andy Burnham brit miniszterelnök szerint Irán részese volt az amerikai légierő által használt nyugat-angliai Fairford légitámaszpont közelében történt hétvégi incidensnek.

Vasárnap hajnalban öt brit állampolgárságú, londoni lakhelyű férfit vettek őrizetbe fegyveres rendőrök a támaszpont mellett fekvő Whelford faluban, miután bejelentés érkezett arról, hogy a bázis felé három gyanús furgon közeledik.

Az öt fiatal férfit azóta feltételesen szabadlábra helyezték, és a rendőrség bejelentette, hogy a járművekben nem találtak robbanóeszközöket, bár „bizonyos mennyiségű benzint” lefoglaltak.

Burnham ugyanakkor a BBC rádiónak nyilatkozva szerdán úgy fogalmazott: „erőteljes jelek” utalnak arra, hogy Iránnak „szerepe volt” a Fairford mellett történt vasárnapi incidensben.

A munkáspárti kormányfő nem részletezte, hogy ezt a feltételezést milyen információk támasztják alá, sem azt, hogy milyen akció készülhetett a támaszpont ellen, csak annyit mondott, hogy a hatóságok „megfelelő időben” további részletekkel szolgálnak majd.

Ugyancsak részletek ismertetése nélkül elmondta, hogy a napokban összehívta a kormány különleges helyzetekben ülésező tanácskozó testületét (COBRA) az ügyben.

Arra a felvetésre, hogy Donald Trump amerikai elnök bírálta a támaszpont mellett őrizetbe vett gyanúsítottak szabadlábra helyezését, a brit miniszterelnök elmondta: az öt férfit „a lehetséges legszigorúbb feltételekkel” engedték szabadon.

Trump a héten a Fehér Házban, újságíróknak nyilatkozva meglepetésének adott hangot az öt gyanúsított elengedése miatt, és kijelentette, hogy ha rajta múlik, ő nem helyezte volna őket szabadlábra.

A vasárnapi incidens óta megjelent brit médiabeszámolók egyöntetűen azt valószínűsítik, hogy Irán próbálhatott végrehajtani terrortámadást az angliai légitámaszpont ellen, mivel az iráni konfliktus február végi kezdete után az amerikai légierő számos B-52-es és B-1 Lancer típusú hadászati nehézbombázója szállt le Fairfordon, és ezek a gépek is bekapcsolódtak az Egyesült Államok és Izrael által indított iráni hadműveletekbe.

Korábban a teheráni kormány közölte, hogy célponttá válik minden olyan külföldi légitámaszpont, ahonnan katonai repülőgépek szállnak fel Irán elleni támadások végrehajtására.

Irán londoni nagykövetsége ugyanakkor a héten éles hangú nyilatkozatban utasította vissza, hogy Teheránnak bármi köze lenne az angliai támaszpontnál történt incidenshez.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    A britek szerint Iránnak köze volt a légitámaszpontjuknál történt incidenshez

nagy-britannia

irán

fairford

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Kármán András bejelentette a nyugdíjemelés részleteit

Kármán András bejelentette a nyugdíjemelés részleteit
Január elsejétől amellett, hogy a nyugdíjminimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is 146 ezer forintos határig – jelentette be Kármán András a Facebook-oldalán csütörtökön, az idősek világnapja alkalmából.
„Elvesztette közpénz jellegét” – Döntéseket hozott a vizsgálóbizottság Kósa Lajos és Bánki Erik meghallgatása után

„Elvesztette közpénz jellegét” – Döntéseket hozott a vizsgálóbizottság Kósa Lajos és Bánki Erik meghallgatása után

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kezdeményezte az MNB-törvénynek azt a 2016-os módosítását, amely a jegybanki alapítványok gazdálkodásával kapcsolatban jelentősen megnehezítette volna az adatigényléseket – mondta Bánki Erik volt fideszes országgyűlési képviselő az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság csütörtöki ülésén, amelyen Kósa Lajost, a Fidesz volt frakcióvezetőjét is meghallgatták.
 

Miniszterelnökök, miniszterek, képviselők – itt a lista, kiknek kell most számot adniuk a vagyonukról

VIDEÓ
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
Elszámoltatás vagy önkény? Virág Andrea és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.02. péntek, 18:00
Boczán Viktor
a Provident Pénzügyi Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Varga Mihály bejelentette: ott lesz az MNB-ügyet vizsgáló bizottság előtt

Varga Mihály bejelentette: ott lesz az MNB-ügyet vizsgáló bizottság előtt

Varga Mihály személyesen is részt vesz az MNB működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság meghallgatásán – jelentette be a jegybankelnök a Facebookon. A testület csütörtökön döntött arról, hogy őt és elődjét, Matolcsy Györgyöt is meghallgatja.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre nehezebb eljutni Dubajba: újabb légitársaságok törlik a közel-keleti járatokat

Egyre nehezebb eljutni Dubajba: újabb légitársaságok törlik a közel-keleti járatokat

A légitársaságok sorra hosszabbítják meg járataik felfüggesztését, a Flydubai különös incidense pedig tovább ronthat a helyzeten.

BBC
Business Sport Travel Science
UK-Iranian dual national arrested over RAF Fairford incident, police say

UK-Iranian dual national arrested over RAF Fairford incident, police say

The 27-year-old man was arrested in Westminster, London, marking the sixth arrest in connection with Sunday's incident near the airbase.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 1. 19:10
Szakértő: csodával határos dolgok kellettek ahhoz, hogy a Flydubai-járat megmeneküljön
2026. október 1. 16:34
Délelőtt ölt a medve Kucsuláta határában
×
×