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Érdeklõdõk a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a budapesti Hungexpón 2026. október 1-jén.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Ellepték a könyvek a Hungexpo pavilonjait

Infostart / MTI

Megnyílt csütörtökön a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, amely új helyszínen, a Hungexpo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban négy nap alatt csaknem kétszáz programmal és négyszáz dedikálással várja a közönséget.

A Németország, Svájc és Ausztria díszvendégségével zajló rendezvényt Visky András író nyitotta meg. Beszédében arra kereste a választ, hogy ha magunkra hagynak minket a betűk és szavak, ha kimondhatatlanná dermednek a mondatok és darabokra hullik szét a nyelv, ha „mesterséges, neurális hálózatok végtelen variációit nyeri el a te és az én”, akkor ki véd meg bennünket önmagunktól.

Alexander Renggli, Svájc budapesti nagykövete elmondta: programsorozatuk mottója az, hogy sokféleképpen kapcsolódunk egymáshoz. Mindezzel azt szeretnék hangsúlyozni, hogy milyen sokrétű és szoros kapcsolat fűzi össze országainkat a politikától és a gazdaságtól kezdve a tudományon és az oktatáson át a kultúráig, a személyes találkozásokig – tette hozzá.

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