Ellepték a könyvek a Hungexpo pavilonjait

A Németország, Svájc és Ausztria díszvendégségével zajló rendezvényt Visky András író nyitotta meg. Beszédében arra kereste a választ, hogy ha magunkra hagynak minket a betűk és szavak, ha kimondhatatlanná dermednek a mondatok és darabokra hullik szét a nyelv, ha „mesterséges, neurális hálózatok végtelen variációit nyeri el a te és az én”, akkor ki véd meg bennünket önmagunktól.

Alexander Renggli, Svájc budapesti nagykövete elmondta: programsorozatuk mottója az, hogy sokféleképpen kapcsolódunk egymáshoz. Mindezzel azt szeretnék hangsúlyozni, hogy milyen sokrétű és szoros kapcsolat fűzi össze országainkat a politikától és a gazdaságtól kezdve a tudományon és az oktatáson át a kultúráig, a személyes találkozásokig – tette hozzá.