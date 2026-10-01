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traffic jams in the city, road, rush hour
Nyitókép: Kichigin/Getty Images

Az autópályán több kilométeres a kocsisor egy terelés miatt

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Az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán az 55-ös és 32-es km között rendőri felvezetésű mozgó terelés miatt néha leállítják a forgalmat, egyre nagyobb a dugó. Az M7-esen is torlódás van munkák miatt.

Az M1-es autópálya Budapest felé tartó oldalán az 55-ös és 32-es km között rendőri felvezetéssel a forgalmat az új, kiszélesített pályaoldalra vezetik át, a terelés kialakításához kapcsolódóan, ahol mindkét irányban két-két sávban halad a forgalom.. A csomópontok környezetében a forgalmat néhány percre megállítják, hogy a terelést ezeken a pontokon a kollégák biztonságos körülmények között átalakíthassák. A mozgó terelés mögött már 2-3 km-es a kocsisor – írja az Útinform.

Mint részletezik, átépítik a terelést az M1-es autópályán, Tatabánya és Herceghalom között. Hegyeshalom felé változatlanul a külső- és leállósáv lesz járható a 19-es és a 61-es km között. Budapest felé azonban az 55-ös és a 33-as km között a belső, átterelt sáv forgalmát visszaterelik a Budapest felé vezető pályaoldalra, így Budapest felé két sávon, egymás mellett halad majd a forgalom ezen a bő 22 km-en. A terelés elején és végén, azaz a 61-es és 55-ös km között, illetve a 33-as és 19-es km között a belső sávot, a korábbiakhoz hasonlóan, átterelik a határ felé vezető pályaoldalra. A csomópontokat, pihenőhelyeket lehet továbbra is használni.

Az M7-es autópályán, a főváros felé vezető oldalon, Székesfehérvár térségében, a 64-es km-nél aszfaltoznak. A forgalom egy sávban halad, emiatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a munkavégzés mögött 1-2 km hosszan.

Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon:

  • az M3-as autópálya bevezető szakaszán,
  • a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól,
  • a 31-es főúton, Mende térségétől,
  • az 51-es főúton, Dunaharaszti közelében.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!

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közlekedés

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m1-es autópálya

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