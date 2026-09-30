Magyar Péter azt is felvetette: „Meddig fedezik a korrupt Fidesz-frakciót? Ugyanezt tette az ÁSZ az MNB alapítványok százmilliárdos kifosztása idején”.
Magyar Péter odaszúrt az ÁSZ-nak: „Meddig hallgat még?”
Vajon meddig hallgat még az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Fidesz milliárdos, tiltott pártfinanszírozási botrányáról? – tette fel a kérdést a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.
„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában
Sikolyok és vér a pilótafülkébenHorrorba fordult a Tel-Avivba tartó repülőút
Sport a tévébenFradi, darts, kézilabda
Itt a jövő: a nap 24 órájában áll rendelkezésre a Gránit Bank chat-alapú mobilbankára (x)
Lezuhant egy orosz stratégiai bombázó, titkos tárgyalások folynak Amerikában - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán
Lezuhant egy orosz Tu-95-ös hadászati bombázó az orosz Távol-Keleten, az incidens okait egyelőre viszgálják. Washingtoban nem bejelentett módon tárgyalnak az amerikaiak az oroszokkal, Kirill Dmitrijev főtárgyaló a városban van. Hajnalban súlyos támadás érte Kijevet: az ukrán főváros lángokban áll. A fronton az oroszok Dobropillját és Kosztyantynivkát szorongatják, Limanról az ukrán ellentámadásnak köszönhetően enyhült a nyomás. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Szívfacsaró részletek Deák Bill Gyula utolsó óráiról: a fia szerint este még viccelődött is a zenészlegenda
Először nyilatkozott édesapja utolsó óráiról Deák Bill Gyula fia. Elmondása szerint a zenész egy sikeres szívritmus-szabályozó beültetése után kifejezetten jól érezte magát.
Israel-bound flight lands in Saudi Arabia after reported stabbing in cockpit
An Israeli passenger on board tells journalists the crew asked for help, and that passengers helped tackle one of the pilots and tie him down.