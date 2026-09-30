Magyar Péter odaszúrt az ÁSZ-nak: „Meddig hallgat még?”

Lezuhant egy orosz Tu-95-ös hadászati bombázó az orosz Távol-Keleten, az incidens okait egyelőre viszgálják. Washingtoban nem bejelentett módon tárgyalnak az amerikaiak az oroszokkal, Kirill Dmitrijev főtárgyaló a városban van. Hajnalban súlyos támadás érte Kijevet: az ukrán főváros lángokban áll. A fronton az oroszok Dobropillját és Kosztyantynivkát szorongatják, Limanról az ukrán ellentámadásnak köszönhetően enyhült a nyomás. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.