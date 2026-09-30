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Magyar Péter miniszterelnök a sajtó képviselõi számára meghirdetett bejáráson a Karmelita kolostorban 2026. május 16-án. A hétvégén az elõre regisztrált érdeklõdõk is megtekinthetik a Karmelita kolostort vezetett látogatáson.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Magyar Péter odaszúrt az ÁSZ-nak: „Meddig hallgat még?”

Infostart / MTI

Vajon meddig hallgat még az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Fidesz milliárdos, tiltott pártfinanszírozási botrányáról? – tette fel a kérdést a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

Magyar Péter azt is felvetette: „Meddig fedezik a korrupt Fidesz-frakciót? Ugyanezt tette az ÁSZ az MNB alapítványok százmilliárdos kifosztása idején”.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter odaszúrt az ÁSZ-nak: „Meddig hallgat még?”

állami számvevőszék

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„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

November 4-én a nyitottaktak.hu oldalon hozzák nyilvánosságra az úgynevezett ügynökaktákat, és napi több tízezer keresésre számítanak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának történész főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz hozzátette: a munka nagyságát jól érzékelteti, hogy ha az összes iratot egymásra raknák, az hatszor magasabb lenne a világ legmagasabb épületénél.
 

Nem minden titkot fednek fel: ezt láthatjuk majd az ügynökaktákban

VIDEÓ
Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
 
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Lezuhant egy orosz Tu-95-ös hadászati bombázó az orosz Távol-Keleten, az incidens okait egyelőre viszgálják. Washingtoban nem bejelentett módon tárgyalnak az amerikaiak az oroszokkal, Kirill Dmitrijev főtárgyaló a városban van. Hajnalban súlyos támadás érte Kijevet: az ukrán főváros lángokban áll. A fronton az oroszok Dobropillját és Kosztyantynivkát szorongatják, Limanról az ukrán ellentámadásnak köszönhetően enyhült a nyomás. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.

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