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Nyitókép: Remedios/Getty Images

Meglepő dolgokra bukkant a NAV a Balatonnál

Infostart / MTI

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nyári, Balaton környéki akciója során több mint 2300 ellenőrzést végzett, amelyek 21 százalékában szabálytalanságot tártak fel. A leggyakoribb problémák között a számla- és nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, a be nem jelentett foglalkoztatás, valamint az online pénztárgépek szabálytalan használata szerepelt – közölte szerdán kiadott összefoglalójában az adóhivatal.

A nyári időszakban a NAV operatív adóellenőrei összehangoltan ellenőrizték a turisztikai térségekben működő vállalkozásokat és szolgáltatókat a turisztikai térségekben rendezvényeken, vendéglátóhelyeken.

A kiválasztásban az online számlaadatok, az online pénztárgépekből származó információk, a foglalkoztatási adatok is fontos szerepet játszottak. Az adatvezérelt kockázatelemzés mellett azonban a helyszínen szerzett tapasztalatok is segítették az ellenőrzéseket. Ez különösen az online térben, előzetes bejelentkezés alapján vagy nem hagyományos üzlethelyiségben végzett tevékenységeknél vált fontossá - ismertette a hatóság.

Egy júliusi ellenőrzésen például a NAV munkatársai egy Facebookon hirdető adózóval egyeztettek, aki adószám nélkül értékesített e-cigarettákat, és zárjegy nélküli termékeket is kínált. Egy másik esetben internetes hirdetés alapján, előzetesen lefoglalt terepjáró-túrán vettek részt az ellenőrök. A szolgáltató a teljesítés után nem állított ki bizonylatot az ellenértékről – sorolta a közleményében a hivatal.

A NAV ellenőrzéseinek fő célja a jogkövetés elősegítése, a tisztességesen működő vállalkozások védelme. A szabályokat betartó vállalkozások akkor kerülhetnek valóban egyenlő helyzetbe, ha a NAV kiszűri azokat, akik bevételeik eltitkolásával vagy más jogsértéssel próbálnak versenyelőnyhöz jutni - magyarázta a NAV.

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