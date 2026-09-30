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2026. szeptember 30. szerda Jeromos
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Katonai drón fekszik eltakarva a lengyelországi Nyugat-Pomeránia vajdaságban fekvõ Rusinowo tengerpartján 2026. szeptember 14-én. A Balti-tengerbõl kiemelt drón a lengyel hatóságok feltételezése szerint orosz gyártmányú.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Adam Warzawa

Lengyelország bekeményít: már vizuális azonosítás nélkül is lelőhetnek egy drónt

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

„Nehéz hetekre és hónapokra számít Lengyelország az Ukrajnával szomszédos területeket érő, egyre agresszívabb orosz támadások miatt” – jelentette ki Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden Varsóban, egy nappal az után, hogy egy ukrán oldalon becsapódott orosz drón lökéshulláma megrongálta a lengyel–ukrán határátkelő egyik létesítményét, emiatt pedig a lengyel hatóságok lazítanak a külföldi repülőgépek és drónok lelövési szabályain is.

Nagyon nehéz hetek és hónapok állnak Lengyelország előtt az Oroszország által Ukrajna ellen folytatott, mindinkább agresszív tevékenység miatt, amely egyre közelebb kerül a lengyel határokhoz – figyelmeztetett a keddi kormányülés előtt Donald Tusk miniszterelnök.

Hétfőn az Ukrajna nyugati része ellen végrehajtott nagyszabású orosz légitámadás során a lengyel hatóságok néhány percre légiriadót rendeltek el a kelet-lengyelországi Lublini vajdaságban. A Kormányzati Biztonsági Központ veszélyjelzést küldött a lakosságnak, és a térségben szirénák is megszólaltak, mivel a lengyel légvédelmi rendszereknek és vadászgépeknek folyamatosan készen kell állniuk a beavatkozásra.

Bár a lengyel légteret közvetlenül nem sértették meg, egy orosz drón a határtól mindössze két kilométerre, a Dorohusk–Jahodyn határátkelő közelében, ukrán területen csapódott be. A robbanás következtében keletkező lökéshullám pedig megrongálta a fontos vasúti összeköttetésű Jahodyn ellenőrzőpont épületét.

Donald Tusk kiemelte: Oroszország Ukrajna elleni akciói miatt a lengyel légierőnek szinte minden éjjel és nappal fel kell emelkednie, mivel a határ közeli infrastruktúra elleni orosz támadások állandósultak. A kormányfő ugyanakkor méltatta a Kijevvel fenntartott kiváló együttműködést. Mint mondta, azonnal értesítést kapnak az ukránoktól az országuk felé tartó veszélyekről, sőt az ukrán erők arra is törekednek, hogy még saját légterük felett megsemmisítsék a fenyegetést. Az elmúlt hetekben egyébként ez nem az első eset: szeptember 13-án két drón is becsapódott ukrán oldalon a határ közelében, megrongálva egyebek mellett a Kijev és Varsó közötti vonat mozdonyát és egy közeli benzinkutat is.

A fokozódó biztonsági kockázatokra reagálva a lengyel védelmi minisztérium radikális lépésre szánta el magát. Cezary Tomczyk miniszterhelyettes Dęblinben bejelentette: a következő napokban módosítják a vadászrepülőgépek és helikopterek alkalmazására vonatkozó eljárásokat. A jövőben a pilóták vagy az operatív parancsnokok bizonyos feltételek mellett – a hagyományos, időigényes vizuális azonosítást elhagyva – akár vizuális kapcsolat nélkül, radar- és egyéb adatok alapján is dönthetnek majd egy külföldi repülőgép vagy drón lelövéséről. Az úgynevezett pozitív azonosítás azt jelenti, hogy a pilóta távolról is tüzet nyithat, ha a radarjelzések, a repüléstilalmi zónák megsértése, vagy az ukrán féltől kapott adatok egyértelműen ellenséges eszközre utalnak.

A lengyel vezetés megítélése szerint ez a békeidőben szokatlan, a NATO keretein belül is újszerűnek számító intézkedés elengedhetetlen a fegyveres erők és az állam biztonságának szavatolásához, miután Lengyelországnak nap mint nap számolnia kell a területére tévedő vagy behatoló drónok veszélyével.

(Nyitóképünkön: Katonai drón fekszik eltakarva a lengyelországi Nyugat-Pomeránia vajdaságban fekvõ Rusinowo tengerpartján 2026. szeptember 14-én. A Balti-tengerbõl kiemelt drón a lengyel hatóságok feltételezése szerint orosz gyártmányú.)

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Kezdőlap    Tudósítóink    Lengyelország bekeményít: már vizuális azonosítás nélkül is lelőhetnek egy drónt

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„A legnagyobb aggodalmunk, hogy bírni fogja-e a terhelést a nyitottaktak.hu” – Cseh Gergő Bendegúz állambiztonsági levéltári főigazgató az Arénában

November 4-én a nyitottaktak.hu oldalon hozzák nyilvánosságra az úgynevezett ügynökaktákat, és napi több tízezer keresésre számítanak – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának történész főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz hozzátette: a munka nagyságát jól érzékelteti, hogy ha az összes iratot egymásra raknák, az hatszor magasabb lenne a világ legmagasabb épületénél.
 

Nem minden titkot fednek fel: ezt láthatjuk majd az ügynökaktákban

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Milyen titkokat rejtenek az ügynökakták? Cseh Gergő Bendegúz, Inforádió, Aréna
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
 
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