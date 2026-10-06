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Valaki éppen skót whisky-t tölt elkeskenyedő szájú kóstolópoharakba.
Nyitókép: Unsplash

Nem lenyelik, hanem kilövik ezt a nemes italt

Infostart / MTI

Hasonló kísérlet zajlott már a Nemzetközi Űrállomáson, most viszont teljesen magára lesz hagyva a nemes ital, hogy a világűr szélsőséges körülményei közt érlelődjön.

Két év múlva kezdődik az a földkörüli kísérlet, amelyben azt akarják megfigyelni skót és japán tudósok, hogy hogyan érlelődik a világűr zord körülményei között a skót whisky.

A whisky-mintát 2028-ban juttatják a világűrbe egy műholddal, amely öt évet tölt majd orbitális pályán.

A kísérletben részt vevő skót és japán kutatók arra számítanak, hogy a whisky különleges érlelődése miatt „karakteres ízt” kaphat az utazás végére. Ugyanis a Földet 90 percenként megkerülő műholdon lévő alkohol folyamatosan változó szélsőséges hőingadozásnak, perzselő hőségnek és kemény fagynak lesz kitéve. Ha a kísérlet sikerrel jár, megnyithatja az utat az űrben érlelt whisky készítése előtt.

A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) már korábban is végeztek alkohollal kapcsolatos kísérleteket. 2015-ben Japánból küldtek az űrállomásra többféle alkoholt, közük whisky-t is, hogy az italok több évet töltsenek az űrben, mialatt azt vizsgálják, hogy hogyan érnek a különleges körülmények között.

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Kezdőlap    Külföld    Nem lenyelik, hanem kilövik ezt a nemes italt

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