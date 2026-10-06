ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.28
usd:
324.83
bux:
144022.59
2026. október 6. kedd Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Astrid Söderbergh Widding, a Nobel Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédet mond a 2023-as Nobel-díjak átadási ünnepségén a stockholmi hangversenyteremben 2023. december 10-én.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd

A neutrínók felfedezője kapja idén a fizikai Nobelt

Infostart / MTI

Francis Halzen részecskefizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrínók felfedezéséért.

Francis Halzen részecskefizikus kapja idén a fizikai Nobel-díjat az asztrofizikai eredetű nagy energiájú neutrínók felfedezéséért és az IceCube Neutrínóobszervatórium létrehozásában és munkájában játszott meghatározó szerepéért – jelentette be kedden Stockholmban a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.

A Nobel-bizottság által kiadott sajtóközleményben kiemelik: Francis Halzen felismerte, hogy a Déli-sark jege felhasználható a neutrínóknak nevezett részecskék nyomon követésére. Elképzelése és tudományos irányítása alapvető fontosságú volt az IceCube Neutrínó-obszervatórium – egy fényérzékelőkkel felszerelt, köbkilométeres jégtömb – létrehozásában. Az IceCube segítségével a kutatók képesek befogni a távoli univerzumban zajló, rendkívül nagy energiájú folyamatokból származó neutrínókat.

A neutrínók mindenütt jelen vannak, ám nem hívják fel magukra a figyelmet. Akadálytalanul haladnak át a Földön és az emberi testen anélkül, hogy ezt észlelnénk. Rendkívül ritkán egy-egy neutrínó kölcsönhatásba lép egy atommaggal; ez teszi lehetővé, hogy a megfelelő berendezésekkel rendelkező kutatók felfedezhessék őket.

A tudósok már régóta tudják, hogy a kozmosz „természetes részecskegyorsítókat” rejt, amelyek olyan részecskéket lőnek ki, amelyek energiája akár milliószorosa is lehet a földi laboratóriumokban elérhető értékeknek. E forrásokról számos rejtélyes kérdés vár még tisztázásra: mik is ezek, hol találhatók, és milyen fő folyamatok zajlanak bennük?

A rendkívül nagy energiájú neutrínók ugyanabban a környezetben keletkeznek, mint más típusú részecskék. A többi részecskével ellentétben azonban a neutrínók irányváltoztatás és energiaveszteség nélkül jutnak el hozzánk. Ez azt jelenti, hogy olyan információkkal szolgálhatnak, amelyek más módon nem szerezhetők meg.

Francis Halzen 1988-ban ismertette először a Déli-sarkon történő neutrínóbefogásra vonatkozó elképzelését. Amikor egy neutrínó atommaggal ütközik, fényfelvillanás keletkezik, amelyet az átlátszó gleccserjégbe telepített érzékelőkkel lehet nyomon követni. A Déli-sark jege számos ok miatt előnyös a detektálásukhoz: mentes a különféle zavaró hatásoktól, a terület geológiailag stabil, és nem fordulnak elő földrengések. Halzen és ötlete hamar elnyerte más kutatók támogatását, és néhány évvel később már meg is kezdődtek a jégbe helyezett érzékelőkkel végzett előzetes tesztek.

A rendkívül nagy energiájú kozmikus neutrínók nagyon ritkák, ezért hatalmas mennyiségű jégre van szükség ahhoz, hogy elegendő számú ütközést lehessen megfigyelni. Az IceCube egy teljes köbkilométernyi területet foglal magában. Építése 2011-ben fejeződött be. A kutatók hamarosan észlelték az első nagy energiájú neutrínókat, néhány évvel később pedig közzétehették azon neutrínók felfedezését, amelyeknek minden bizonnyal a Naprendszeren messze kívül eső területekről kellett származniuk. Ezzel kezdetét vehette az univerzum neutrínóforrásainak módszeres kutatása. „Francis Halzen egy olyan nemzetközi kutatói és mérnöki csapatot vezetett, amely egy fantasztikus műszerrel ajándékozott meg minket. Kitartása és tudományos jövőképe újfajta csillagászat előtt nyitotta meg az utat” – mondja Mark Pearce, a fizikai Nobel-bizottság elnöke.

Az IceCube által folyamatosan rögzített neutrinókölcsönhatások új ismeretekkel szolgálnak majd a kutatóknak azokról a szélsőséges környezetekről, amelyekben nagy energiájú neutrinók keletkezhetnek – sőt, akár korábban ismeretlen kozmikus jelenségeket is feltárhatnak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudomány    A neutrínók felfedezője kapja idén a fizikai Nobelt

nobel-díj

neutrínó

francis halzen

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Elemző: nem túl bonyolult a kellemes ipari adat magyarázata

Elemző: nem túl bonyolult a kellemes ipari adat magyarázata
Augusztusban a hazai ipar havi alapon 1,0 százalékkal bővült, míg éves összevetésben 8,7 százalékkal növekedett a KSH szerint – erről beszélt az InfoRádióban a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábor hangsúlyozta, ezúttal is két ágazat, a számítógépgyártás és a járműgyártás húzta felfelé az ipari termelést. A nehezítő körülmények ellenére, mint például a paksi leállás, szép ez az eredmény, így az ipar lassan visszakapaszkodik a 2021-es szintre – fogalmazott. Azért árnyalja a képet, hogy elsősorban három gyár egyedi nagyberuházásának köszönhető a növekedés.
Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.06. kedd, 18:00
Brenzovics László
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: Magyarország nagy lehetőség előtt áll, de hitelesség és gyors cselekvés nélkül lemaradhat

Tisza-kormány: Magyarország nagy lehetőség előtt áll, de hitelesség és gyors cselekvés nélkül lemaradhat

A Back to Europe konferencia előadói szerint Magyarország és Közép-Európa előtt továbbra is nyitva áll a felzárkózás lehetősége, de ehhez a korábbi növekedési modell már nem elegendő. A régió versenyképességét a bizalom helyreállítása, a kiszámítható szabályozás, az innováció, a termelékenység javítása és az európai döntéshozatal gyorsítása határozhatja meg egy olyan világgazdasági környezetben, ahol a kereskedelem egyre inkább geopolitikai eszközzé válik. A konferencián korábban megszólaló előadók egy irányba mutató üzenetet fogalmaztak meg: Magyarország számára az uniós kapcsolatok rendezése, a hitelesség helyreállítása és a versenyképességi fordulat egyszerre gazdasági és stratégiai érdek. Az uniós források felszabadítása fontos lehetőség, de tartós növekedést csak fegyelmezett költségvetési pálya, kiszámítható üzleti környezet, oktatási-készségfejlesztési fordulat és világos euróbevezetési menetrend mellett hozhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége lehet a 6-8 osztályos gimnáziumoknak: gyökeres változás készül a magyar oktatási rendszerben

Vége lehet a 6-8 osztályos gimnáziumoknak: gyökeres változás készül a magyar oktatási rendszerben

A 2026-os politikai fordulat nyomán a Civil Közoktatási Platform átfogó oktatásfejlesztési stratégiát mutatott be, amely gyökeresen átalakítaná a magyar iskolarendszert.

BBC
Business Sport Travel Science
Almost 2,000 schools blockaded or closed, says union, as protests take place across France

Almost 2,000 schools blockaded or closed, says union, as protests take place across France

Protesters started fires in Lyon and Lille - two of 30 towns and cities where demonstrations are taking place, according to L'Union Étudiante.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 6. 05:15
Titkosított Napóleon-üzenetek – Megoldódott a történelem 217 éves rejtélye – kép
2026. október 5. 21:46
Először végeztek el hazánkban ilyen összetett transzplantációs műtétet – új remény ébred a vesebetegeknek
×
×