Elemző: nem túl bonyolult a kellemes ipari adat magyarázata

Az augusztusi ipari adat számomra mindenképpen meglepetést okozott, hiszen mind havi, mind éves összevetésben bővült a termelés volumene. Ez különösen a paksi leállás miatt meglepő, hiszen mint ismeretes, a Duna alacsony vízállása miatt az atomerőmű teljesítményét vissza kellett fogni. Emiatt én arra számítottam, hogy legalább havi alapon lesz egy kis visszaesés, és egyébként a júliusi bázis is erős volt, valamint a külső keresletről sem sok jót tudunk elmondani – mondta Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az InfoRádióban.

Hozzátette: kedd reggel jött ki Németországban a rendelési állomány adata, ami éves alapon 2,7 százalékos bővülést mutat, miközben havi alapon nagyjából a tizedével csökkent az ágazat rendelésállománya. Tehát a német ipar továbbra sincs túl a nehezén.

Mindezen nehezítő körülmények ellenére sikerült éves alapon 8,7 százalékos bővülést elérni, ami mindenképpen nagyon szép eredmény. Így az ipar lassan visszakapaszkodik a 2021-es szintjére.

A kérdésre, hogy mi az, ami felfelé húzta az ipari adatot, az elemző elmondta: a KSH elárulta a lényeget, miszerint az ágazatok többségében, ideértve az akkumulátorgyártást is, ahova jelentős támogatások mentek, visszaesett a termelés volumene, de van két olyan ágazat, ahol növekedés történt. Ez

a két ágazat az elmúlt hónapokhoz hasonlóan a számítógépgyártás, illetve a járműgyártás.

Ennél a két ágazatnál egyedi nagyberuházásokról beszélünk.

A Foxconnak van egy gyára Komáromban, ami óriási növekedésen megy keresztül,

a járműgyártásnál pedig a debreceni BMW-beruházást, illetve

a kecskeméti Mercedes-bővülést emelném ki.

Tehát összességében néhány nagy gyár húzza fölfelé az ipart, és ezeknek van ilyen hatásuk az ágazat egészére

– fogalmazott.

A kérdésre, hogy van-e esély arra, hogy ez a növekedés az utolsó negyedévre is kitartson, úgy fogalmazott: „optimista vagyok, hiszen ennél sokkal rosszabbat vártam, és ha ilyen körülmények között is bővülni tud az ipar, akkor azért egy normalizáltabb helyzetben is bővülés várható. Tehát azt gondolom, hogy az idei évben az ipar mindenképpen pozitívan tud hozzájárulni a gazdasági teljesítményhez. Persze

jó lenne, hogyha ez a növekedés szélesebb körű lenne, tehát ha nem néhány nagy beruházás húzná fel az ágazatot, hanem tényleg a többi ágazat is tudna növekedni,

de ehhez egy kicsit jobb külső keresletre lenne szükség” – mondta.

A kérdésre, hogy az akkumulátorgyártás miért van ilyen negatív pályán, úgy vélekedett: vélhetően ebben szerepe van az alacsony keresletnek, tehát hogy nem indult be úgy a gyártás, sem az elektromos autók forgalmazása, és nem az itteni gyárakból veszik az akkumulátort – tehát ezt sem lehet leírni egyetlen tényezőből álló magyarázattal. „Ugye ez annak fényében meglepő igazából, hogy mennyi pénz, mennyi beruházás ment az ágazatba az elmúlt években” – mondta Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az InfoRádióban

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.