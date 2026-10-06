ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.4
usd:
325.1
bux:
143906.77
2026. október 6. kedd Brúnó, Renáta
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Automatizált szerelősor egy autógyárban.
Nyitókép: Getty Images/gorodenkoff

Elemző: nem túl bonyolult a kellemes ipari adat magyarázata

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Augusztusban a hazai ipar havi alapon 1,0 százalékkal bővült, míg éves összevetésben 8,7 százalékkal növekedett a KSH szerint – erről beszélt az InfoRádióban a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábor hangsúlyozta, ezúttal is két ágazat, a számítógépgyártás és a járműgyártás húzta felfelé az ipari termelést. A nehezítő körülmények ellenére, mint például a paksi leállás, szép ez az eredmény, így az ipar lassan visszakapaszkodik a 2021-es szintre – fogalmazott. Azért árnyalja a képet, hogy elsősorban három gyár egyedi nagyberuházásának köszönhető a növekedés.

Az augusztusi ipari adat számomra mindenképpen meglepetést okozott, hiszen mind havi, mind éves összevetésben bővült a termelés volumene. Ez különösen a paksi leállás miatt meglepő, hiszen mint ismeretes, a Duna alacsony vízállása miatt az atomerőmű teljesítményét vissza kellett fogni. Emiatt én arra számítottam, hogy legalább havi alapon lesz egy kis visszaesés, és egyébként a júliusi bázis is erős volt, valamint a külső keresletről sem sok jót tudunk elmondani – mondta Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az InfoRádióban.

Hozzátette: kedd reggel jött ki Németországban a rendelési állomány adata, ami éves alapon 2,7 százalékos bővülést mutat, miközben havi alapon nagyjából a tizedével csökkent az ágazat rendelésállománya. Tehát a német ipar továbbra sincs túl a nehezén.

Mindezen nehezítő körülmények ellenére sikerült éves alapon 8,7 százalékos bővülést elérni, ami mindenképpen nagyon szép eredmény. Így az ipar lassan visszakapaszkodik a 2021-es szintjére.

A kérdésre, hogy mi az, ami felfelé húzta az ipari adatot, az elemző elmondta: a KSH elárulta a lényeget, miszerint az ágazatok többségében, ideértve az akkumulátorgyártást is, ahova jelentős támogatások mentek, visszaesett a termelés volumene, de van két olyan ágazat, ahol növekedés történt. Ez

a két ágazat az elmúlt hónapokhoz hasonlóan a számítógépgyártás, illetve a járműgyártás.

Ennél a két ágazatnál egyedi nagyberuházásokról beszélünk.

  • A Foxconnak van egy gyára Komáromban, ami óriási növekedésen megy keresztül,
  • a járműgyártásnál pedig a debreceni BMW-beruházást, illetve
  • a kecskeméti Mercedes-bővülést emelném ki.
Tehát összességében néhány nagy gyár húzza fölfelé az ipart, és ezeknek van ilyen hatásuk az ágazat egészére

– fogalmazott.

A kérdésre, hogy van-e esély arra, hogy ez a növekedés az utolsó negyedévre is kitartson, úgy fogalmazott: „optimista vagyok, hiszen ennél sokkal rosszabbat vártam, és ha ilyen körülmények között is bővülni tud az ipar, akkor azért egy normalizáltabb helyzetben is bővülés várható. Tehát azt gondolom, hogy az idei évben az ipar mindenképpen pozitívan tud hozzájárulni a gazdasági teljesítményhez. Persze

jó lenne, hogyha ez a növekedés szélesebb körű lenne, tehát ha nem néhány nagy beruházás húzná fel az ágazatot, hanem tényleg a többi ágazat is tudna növekedni,

de ehhez egy kicsit jobb külső keresletre lenne szükség” – mondta.

A kérdésre, hogy az akkumulátorgyártás miért van ilyen negatív pályán, úgy vélekedett: vélhetően ebben szerepe van az alacsony keresletnek, tehát hogy nem indult be úgy a gyártás, sem az elektromos autók forgalmazása, és nem az itteni gyárakból veszik az akkumulátort – tehát ezt sem lehet leírni egyetlen tényezőből álló magyarázattal. „Ugye ez annak fényében meglepő igazából, hogy mennyi pénz, mennyi beruházás ment az ágazatba az elmúlt években” – mondta Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza az InfoRádióban

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Elemző: nem túl bonyolult a kellemes ipari adat magyarázata

ksh

ipari termelés

központi statisztikai hivatal

regős gábor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Elemző: hosszú ideje lappangó feszültség robbant ki Franciaországban

Elemző: hosszú ideje lappangó feszültség robbant ki Franciaországban

Csaknem 400 iskola maradt zárva Franciaországban, miután az oktatási körülmények és a finanszírozás miatt kezdődött diáktüntetések országszerte erőszakos összecsapásokba torkolltak. Soós Eszter Petronella politikai elemző, Franciaország-szakértő az InfoRádióban elmondta: komoly témák és komoly „játékosok” vannak most a politikai színpadon, nagy a tét a választások előtt.
 

Könnygázgránát vitte el egy fiú kezét a tüntetésen – kedden súlyosbodhat a helyzet Franciaországban

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Tőzsdemúzeum: fejezetek a pesti börze történetéből (x)

Mikor kezdődött Pesten a tőzsdei kereskedés és milyen papírokat jegyeztek egykoron? Hogyan hatott a börze a századforduló gazdaság fejlődésére, és miként teljesített a magyar tőzsde nemzetközi összevetésben? S egyáltalán: milyen pénznemben bonyolították az adásvételeket Magyarország történetének különböző korszakai során?
VIDEÓ
Ukrajna: béke jön, vagy a háború legveszélyesebb szakasza? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Hitel vagy megtakarítás: hogyan dönt a magyar? Boczán Viktor, Inforádió, Aréna
Leváltja az orvosokat a mesterséges intelligencia? Hermann Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.06. kedd, 18:00
Brenzovics László
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Emelkednek a tőzsdék, pluszban az OTP, nagyot megy a Mol

Emelkednek a tőzsdék, pluszban az OTP, nagyot megy a Mol

Jó a hangulat a világ tőzsdéin, az amerikai részvénypiacok emelkedésekkel zártak tegnap, ma reggel Ázsiában erősödéseket lehetett látni, és az európai indexek is pluszban kezdik a kereskedést. A befektetők fókuszában a globális kötvényhozamok és az olajár alakulása áll, külföldről ma piacmozgató adatok nem érkeznek. A magyar tőzsdét főként a Mol és az OTP menetelése húzza ma.   Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási pénzeket bukhat rengeteg magyar nyugdíjas: kevesen tudják, hogy kérhető a magasabb összeg

Óriási pénzeket bukhat rengeteg magyar nyugdíjas: kevesen tudják, hogy kérhető a magasabb összeg

Nem feltétlenül kell beletörődni a korábban megállapított nyugdíj összegébe.

BBC
Business Sport Travel Science
'We want to be heard, not teargassed': Students joined by parents and unions in mass French protests

'We want to be heard, not teargassed': Students joined by parents and unions in mass French protests

Students have blockaded hundreds of schools in the past week, with 215 students and 715 police officers injured, the government says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 6. 10:55
Megtippelte az MNB az euróbevezetés céldátumát
2026. október 6. 10:11
Lendületbe került itthon az ipar
×
×