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Nyitókép: Unsplash

Verhetetlenek az SUV-k, de azokon kívül is van élet – mutatjuk, milyen autók kapósak

Infostart / MTI

A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete szerint az idei év sokkal kedvezőbben alakult eddig, mint a tavalyi, és a harmadik negyedévben is kétszámjegyű növekedést mutatott a piac.

Magyarországon 108 422 új személyautót helyeztek forgalomba az első három negyedévben, ami 13 százalékos éves növekedés az előző év azonos időszakához képest; a harmadik negyedévben is kétszámjegyű növekedést mutatott a piac – közölte a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE) hétfőn.

A harmadik negyedév 33 509 darabos forgalma 12,3 százalékos éves bővülés, ami kismértékben elmarad a második negyedévi 15,8 százalékos növekedéstől, de meghaladja az első negyedév 10,8 százalékos emelkedését.

Tovább erősödött a SUV-modellek dominanciája, amelyek január-szeptember között már a teljes piac 67,4 százalékát (73 075 darab) adták, részesedésük 5,2 százalékponttal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

A tisztán elektromos személyautók forgalma 30,2 százalékkal, 10 445 darabra nőtt, piaci részesedésük 8,4-ről 9,6 százalékra emelkedett az első kilenc hónapban, amit az egyre kedvezőbb árú modellkínálat, különösen a kínai gyártók belépése, valamint a flottapiaci kereslet hajtott.

Az elektromos autók penetrációja azonban még így is elmarad a 21,7 százalékos uniós átlagtól.

Az első kilenc hónapban 9375 darab plug-in hibrid jármű került forgalomba, ami 102 százalékos éves bővülés. A kategória piaci részesedése 4,8-ről 8,6 százalékra nőtt, összhangban az európai trendekkel.

A tisztán elektromos és plug-in hibrid modellek együttesen már a hazai személyautó-piac 18,3 százalékát teszik ki.

Január és szeptember között 16 527 új kishaszonjármű került forgalomba, ami 2,9 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. Szeptemberben már növekedett a piac, az új forgalomba helyezések száma 9,1 százalékkal 1909 darabra emelkedett.

A nagyhaszonjárművek piaca az első kilenc hónapban 6,9 százalékkal 3964 darabra bővült, ezen belül a harmadik negyedéves forgalom 16 százalékos éves növekedést mutatott az első félévi 1,8 százalék után.

A forgalomba helyezett közúti pótkocsik száma 5,3 százalékkal 2269 darabra csökkent.

Az első három negyedévben 597 darab autóbuszt helyeztek forgalomba, ami 29,2 százalékos éves növekedés, ami az MGE szerint azt mutatja, hogy folytatódik a buszpark megújítása.

Kitartott a lendület a motorkerékpár-piacon: január-szeptember között 8509 új motorkerékpár került forgalomba, 38,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban, ami meghaladja az MGE egész évre tervezett 7600 darabos előrejelzését.

A használt személyautók regisztrációja 26,3 százalékkal 119 502 darabra növekedett az első kilenc hónapban, a szeptemberi bővülés még ennél is magasabb, 32,4 százalék volt

– közölte az MGE, hozzátéve, hogy az erős forint támogatta a járműimportot.

Az MGE idén 129 440 személyautó értékesítésével számol, így szeptember végéig az éves terv 83,9 százaléka teljesült. Amennyiben a negyedik negyedév az előző évi szinten (33 520 darab) alakul, az éves forgalom megközelítheti a 142 ezret – írták.

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Kezdőlap    Gazdaság    Verhetetlenek az SUV-k, de azokon kívül is van élet – mutatjuk, milyen autók kapósak

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