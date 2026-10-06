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Nyitókép: Pixabay

„Fejre állt” az időjárás, melegebb a hegyeinkben, mint máshol – térkép és magyarázat

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Szépen kirajzolta Magyarország hegyeit a hűvös levegő – csakhogy ezúttal egy furcsa, fordított helyzet alakult ki Magyarország hőtérképében: minél magasabban van egy terület, annál melegebben rajzolódott ki.

Naplemente után, szélcsendes időben csökkenni kezd a hőmérséklet, a hidegebb levegő pedig a nagyobb sűrűsége miatt szabályosan a völgyekbe folyik és inverzió alakul ki – írta vasárnap éjszakai Facebook-bejegyzésében az Időkép azzal kapcsolatban, hogy a hőtérképen szépen kirajzolódott hazánk domborzata.

Mint írják, ilyenkor a megszokott rétegződés felborul és a magasban melegebb lesz, mint a mélyebben fekvő területeken:

Meglehetősen elképesztő különbségek alakulhatnak ki inverzió idején: a portál Etyekben, a faluvölgyben található mérőműszere 7,6 Celsius-fokot mért vasárnap éjjel, míg alig 100 méterrel magasabban, a dombtetőn lévő filmstúdió kertjében 18,4 fokot mértek.

Kedd reggelre még tovább hűlt a levegő: az Időkép aktuális bejegyzése szerint több helyen is kapargatni kellett a jeget a szélvédőről, ezzel szemben a magasabban fekvő területeken 10 Celsius-fok feletti hőmérsékletet mértek a műszerek, ismét kirajzolva a domborzatot:

Az időkép által közölt hőtérkép 2026.10.06-án reggel. Forrás: Időkép képernyőkép.
Az időkép által közölt hőtérkép 2026.10.06-án reggel. Forrás: Időkép képernyőkép.
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Kezdőlap    Belföld    „Fejre állt” az időjárás, melegebb a hegyeinkben, mint máshol – térkép és magyarázat

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