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Nyitókép: Pixabay

A sportállamtitkárság „hálóval fogdossa” a tao pénzt – összegek

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A látványcsapatsportágaknak kiosztott, elszámolatlan összegekről van szó.

Az újonnan felállt sportállamtitkárság az elmúlt hetekben részletesen áttekintette a hat úgynevezett látványcsapatsportág, a

  • jégkorong
  • kézilabda
  • kosárlabda
  • labdarúgás
  • röplabda
  • vízilabda

elmúlt 4 éves tao-elszámolásainak státuszát.

Mint az államtitkárság a Facebookon közölte, az érintett időszak alatt mintegy 500,8 milliárd forint támogatás érkezett közel 2500 sportszervezethez, azonban a cégek társasági adójából származó forintokat nem mindegyikük használta fel a jogszabályoknak megfelelően.

„A támogató – az eddigi elszámolások alapján – több mint 21 milliárd forintot követelt vissza a sportszervezektől. Az elmarasztaló záróhatározat után több mint félezer esetben nem tudták vagy nem akarták visszafizetni az állami forrást” – állapították meg.

A megnevezni nem kívánt ügyekben a támogató a NAV-hoz fordult, amely eddig összesen több mint 1,98 milliárd forintot érintően sikeresen járt el, ez az összeg már visszakerült az államkasszába. 241 esetben folyamatban van a végrehajtási eljárás, ez több mint 10,3 milliárd forint visszaszerzésére irányul:

  • kézilabdában 62,
  • kosárlabdában 42,
  • labdarúgásban 121,
  • röplabdában 13,
  • vízilabdában 3

esetről van szó.

121 eljárás esetében viszont (több mint 7 milliárd forint értékben) nem sikerült visszaszerezni az állami támogatást,

  • kézilabdában 30,
  • kosárlabdában 18,
  • labdarúgásban 46,
  • röplabdában 25,
  • vízilabdában 2

alkalommal hiúsult meg a végrehajtás.

Kosárlabdában további 12, kézilabdában 4, labdarúgásban 2 olyan hitelezői igénybejelentés van folyamatban, amit egyelőre még nem a hatóság kezel.

A sportállamtitkárság célja egy átlátható sportfinanszírozási rendszer kialakítása – jegyezték meg a Facebook-poszt végén.

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