A sportállamtitkárság „hálóval fogdossa” a tao pénzt – összegek

Az újonnan felállt sportállamtitkárság az elmúlt hetekben részletesen áttekintette a hat úgynevezett látványcsapatsportág, a
- jégkorong
- kézilabda
- kosárlabda
- labdarúgás
- röplabda
- vízilabda
elmúlt 4 éves tao-elszámolásainak státuszát.
Mint az államtitkárság a Facebookon közölte, az érintett időszak alatt mintegy 500,8 milliárd forint támogatás érkezett közel 2500 sportszervezethez, azonban a cégek társasági adójából származó forintokat nem mindegyikük használta fel a jogszabályoknak megfelelően.
„A támogató – az eddigi elszámolások alapján – több mint 21 milliárd forintot követelt vissza a sportszervezektől. Az elmarasztaló záróhatározat után több mint félezer esetben nem tudták vagy nem akarták visszafizetni az állami forrást” – állapították meg.
A megnevezni nem kívánt ügyekben a támogató a NAV-hoz fordult, amely eddig összesen több mint 1,98 milliárd forintot érintően sikeresen járt el, ez az összeg már visszakerült az államkasszába. 241 esetben folyamatban van a végrehajtási eljárás, ez több mint 10,3 milliárd forint visszaszerzésére irányul:
- kézilabdában 62,
- kosárlabdában 42,
- labdarúgásban 121,
- röplabdában 13,
- vízilabdában 3
esetről van szó.
121 eljárás esetében viszont (több mint 7 milliárd forint értékben) nem sikerült visszaszerezni az állami támogatást,
- kézilabdában 30,
- kosárlabdában 18,
- labdarúgásban 46,
- röplabdában 25,
- vízilabdában 2
alkalommal hiúsult meg a végrehajtás.
Kosárlabdában további 12, kézilabdában 4, labdarúgásban 2 olyan hitelezői igénybejelentés van folyamatban, amit egyelőre még nem a hatóság kezel.
A sportállamtitkárság célja egy átlátható sportfinanszírozási rendszer kialakítása – jegyezték meg a Facebook-poszt végén.