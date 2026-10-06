A sportállamtitkárság „hálóval fogdossa” a tao pénzt – összegek

Az újonnan felállt sportállamtitkárság az elmúlt hetekben részletesen áttekintette a hat úgynevezett látványcsapatsportág, a

jégkorong

kézilabda

kosárlabda

labdarúgás

röplabda

vízilabda

elmúlt 4 éves tao-elszámolásainak státuszát.

Mint az államtitkárság a Facebookon közölte, az érintett időszak alatt mintegy 500,8 milliárd forint támogatás érkezett közel 2500 sportszervezethez, azonban a cégek társasági adójából származó forintokat nem mindegyikük használta fel a jogszabályoknak megfelelően.

„A támogató – az eddigi elszámolások alapján – több mint 21 milliárd forintot követelt vissza a sportszervezektől. Az elmarasztaló záróhatározat után több mint félezer esetben nem tudták vagy nem akarták visszafizetni az állami forrást” – állapították meg.

A megnevezni nem kívánt ügyekben a támogató a NAV-hoz fordult, amely eddig összesen több mint 1,98 milliárd forintot érintően sikeresen járt el, ez az összeg már visszakerült az államkasszába. 241 esetben folyamatban van a végrehajtási eljárás, ez több mint 10,3 milliárd forint visszaszerzésére irányul:

kézilabdában 62,

kosárlabdában 42,

labdarúgásban 121,

röplabdában 13,

vízilabdában 3

esetről van szó.

121 eljárás esetében viszont (több mint 7 milliárd forint értékben) nem sikerült visszaszerezni az állami támogatást,

kézilabdában 30,

kosárlabdában 18,

labdarúgásban 46,

röplabdában 25,

vízilabdában 2

alkalommal hiúsult meg a végrehajtás.

Kosárlabdában további 12, kézilabdában 4, labdarúgásban 2 olyan hitelezői igénybejelentés van folyamatban, amit egyelőre még nem a hatóság kezel.

A sportállamtitkárság célja egy átlátható sportfinanszírozási rendszer kialakítása – jegyezték meg a Facebook-poszt végén.