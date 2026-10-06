Teljesen kiszáradt egy népszerű horgásztó, egy csepp víz sem maradt benne – képek

A Zselici Tájvédelmi Körzet szívében, erdős dombok között fekszik a környék egyik kedvelt kirándulóhelye, a Ropolyi-tó, amit a Ropolyi-árokban folyó Berki-patak felduzzasztásával a SEFAG Zselici Erdészete 2007-ben alakított ki – írja a Pecaverzum.

Mivel a tó partjára horgászstégeket építettek, a tájat pedig fűzfák teszik még hangulatosabbá, így hamar népszerű úti céllá vált. Azonban a 2026-os szárazság a Ropolyi-tavat sem kímélte: a korábban vízzel teli, idilli horgásztó mára kiszáradt, a víznek hűlt helye maradt.

Mint írják, Györkő Zsombor múlt heti fotói jól mutatják a tó jelenlegi, szomorú állapotát: