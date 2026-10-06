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Nyitókép: boonchai wedmakawand/Getty Images

Megkésett kereset – bírósági közlés az IH elnöke elleni közigazgatási perről

Infostart / MTI

Megszüntette a bíróság az Integritás Hatóság elnöke ellen indított közigazgatási pert, amelyben az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke azt indítványozta, hogy szüntessék meg az Integritás Hatóság elnökének jogviszonyát.

A Fővárosi Törvényszék közleményben tudatta: megszüntette az Állami Számvevőszék elnöke által Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke ellen jogviszony megszüntetése iránt indított közigazgatási pert a kereset elkésettsége miatt.

Az ÁSZ elnöke 2026. június 16-án érkezett keresetlevelében kérte annak megállapítását, hogy Biró Ferenc Pál esetében az Integritás Hatóság elnöki tisztségének betöltéséhez szükséges törvényi feltételek már nem állnak fenn és ezért a bíróság szüntesse meg az elnöki jogviszonyát. A keresetlevél hangsúlyozta, hogy az alperessel szemben olyan bűncselekmények miatt folyik büntetőeljárás, amelyek a jogszabályok alapján kizárják közszolgálati jogviszony létesítését, ezért az Integritás Hatóság elnöki tisztségének betöltéséhez szükséges törvényi feltételek nem állnak fenn – írták.

Az ügyészség június 9-én közölte, hogy az Integritás Hatóság elnökével szemben hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt 2026. június 5-én vádat emelt.

Mint olvasható, a felperes téves jogértelmezéssel jutott arra a következtetésre, hogy a per kezdeményezésének mérlegelése a folyamatban lévő büntetőeljárás alatt az eljárás előrehaladtával felmerülő újabb körülmények és eljárási cselekmények esetén a keresetindításra nyitva álló határidőre tekintet nélkül megilleti. A büntetőeljárást ebből a szempontból ugyanis egységesen kell kezelni, amelynek hatálya Biró Ferenc Pálra attól kezdve terjedt ki, hogy már 2025 elején közölték vele a gyanúsítást. Mindebből az következik, hogy a felperes 2026. június 16-án előterjesztett keresete elkésett – mutattak rá.

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Kezdőlap    Belföld    Megkésett kereset – bírósági közlés az IH elnöke elleni közigazgatási perről

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