Magyar F1-hétvége: sajnos elővették a radírt

Az f1vilag.hu értesülései szerint ugyanakkor a Liberty Media döntése nem okozott pánikot a Hungaroringnél. Információik szerint a mogyoródi versenyhétvége programja a két sorozat hiányában sem marad üresen, a tervek szerint ugyanis más nemzetközi versenysorozatok látogatnak majd el Magyarországra. Hogy pontosan mely bajnokságokról van szó, azt egyelőre nem jelentették be.

A Forma–2 és a Forma–3 naptárának átalakítása mögött több szempont is meghúzódik. Ezek egyike éppen az utánpótlás-nevelés: a sorozatok célja, hogy a fiatal versenyzők minél több különböző pályán és környezetben szerezhessenek tapasztalatot. A 2027-es naptárak ebből a szempontból jelentős változást hoznak. A Forma-2 mezőnye Isztambulban és Mexikóvárosban is bemutatkozik, miközben Montreal a 2026-os megjelenés után ismét helyet kap a programban. A Forma-3 számára még nagyobb a változás: Dzsidda, Montreal és Isztambul is új állomás lesz. De persze nem kizárólag sportszakmai szempontok érvényesülnek. Vannak olyan helyszínek is, amelyek jelentős összeget fizetnek azért, hogy a Forma-2 és a Forma-3 a Forma-1-es hétvége részeként náluk is pályára guruljon.

Az f1vilag.hu úgy tudja vilag.hu úgy tudja, hogy 2027-ben is több nemzetközi sorozat szerepel majd a Hungaroringen a Forma-1 mellett, így a péntektől vasárnapig tartó program továbbra is sűrű lesz. Arról, hogy pontosan mely szériák érkeznek a Magyar Nagydíjra, egyelőre nincs hivatalos bejelentés, talán már október végén tisztábbá válhat a kép, és kiderülhet, milyen versenyekkel egészül ki a 2027-es hungaroringi hétvége.