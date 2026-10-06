Osztie Zoltán: bocsánatot kérek a szavaimért

Osztie Zoltán a 24.hu hasábjain keresztül bocsánatot kér szeptember végi szavaiért mindazoktól, akiket személyében megbántott. A lapnak kifejezte sajnálatát a tiszásokat megbélyegző szavai miatt, hiszen – mint állítja – nem konkrét embereket, hanem egy szemléletet akart megnevezni és minősíteni.

Az interjúban azt is kifejtette, szerinte miben áll a tiszás szemlélet, bűnösnek tartja-e Hankó Balázst, illetve mihez kezd azzal, hogy a saját egyházi felettesei is elhatárolódtak a szavaitól, sőt, figyelmeztetésben részesítették.

Ami a részleteket illeti, Osztie Zoltán szerint a nagy visszhangot kiváltott szavait kiragadták a környezetéből, de elismerte, a mondatok alkalmasak arra, hogy félreértésre adjanak okot.

„Amikor azt mondom, tiszás, mihazánkos, fideszes, nem konkrét embereket akarok megbélyegezni vagy megjelölni, hanem egy szemléletmódot megjeleníteni, és ez döntő különbség” – jelentette ki.

Mint az Infostart is megírta, a közvélemény csütörtök este Magyar Péter a videófelvételt is tartalmazó Facebook-posztjából értesülhetett arról, hogy Osztie Zoltán katolikus lelkipásztor, a Belvárosi Plébániatemplom vezetője egy feldebrői misén lealacsonyító és megbélyegző módon beszélt a tiszás szavazókról. A miniszterelnök azt követelte, hogy Osztie kérjen bocsánatot, a katolikus egyház pedig határolódjon el papja szavaitól. Ezt az Erdő Péter vezette Esztergom-Budapesti Főegyházmegye még csütörtök éjjel, egy posztban megtette, egyben figyelmeztette a lelkipásztort, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen megnyilvánulásoktól. A videót is leszedették vele. A Fidesz és a KDNP azóta védelmébe vette Osztie Zoltánt, egyház elleni támadást emleget.